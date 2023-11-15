الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي الذي تسبب بإصابة 7 من كوادر المستشفى الميداني في غزة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة إن الأردن يدين بأشد العبارات القصف الاسرائلي في محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة الذي أدى إلى  إصابة سبعة من كوادر المستشفى  خلال محاولتهم اسعاف مواطنين فلسطينيين  كانو أصيبوا خلال قصف إسرائيل ونقلهم مواطنون فلسطينيون إلى قسم الطوارئ.اضافة اعلان
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة إن تعريض إسرائيل المستشفى وطواقمه للخطر خلالها قصفها الأشقاء الفلسطينيين جريمة مرفوضة ومدانة وتمثل خرقا واضحا للقانون الدولي. 
وقال إن الحكومة الأردنية تحمل قوات الاحتلال الاسرائيلة  المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة الطواقم الطبية الأردنية للخطر.

وقال القضاة إن الحكومة تنتظر نتائج التحقيق الذي بدأته القوات المسلحة-الجيش العربي لاتخاذ الخطوات القانونية والسياسية اللازمة ضد هذه الجريمة النكراء. 

ودان القضاة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة وضد جميع المستشفيات الفلسطينية خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩.

واكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا واضحا وصريحا يدين جرائم الحرب الاسرائلية ويوقفها.

و شدد الناطق الرسمي على ضرورة امتثال اسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال ، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي،  لا سيما القانون الدولي الانساني ، وبشكل خاص الامتناع عن مهاجمة المستشفيات كأماكن محمية وعدم اتخاذ اية اجراءات تحول أو تعرقل قيام الكوادر الطبية من القيام بمهامها .
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
السفير العضايلة يزور أطفال غزيين سيتم نقلهم إلى المملكة

السفير العضايلة يزور أطفال غزيين سيتم نقلهم إلى المملكة

منذ 29 دقيقة
المستشفى الميداني الأردني في غزة

إصابة 7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة

منذ1 ساعة
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز - (أرشيفية)

الفايز : قام الملك بتحركات دولية وعربية واسعة منذ اليوم الأول لوقف العدوان على غزة

منذ1 ساعة
ولي العهد يثني على جهود طواقم طائرتي سلاح الجو خلال إنزال المساعدات في غزة

ولي العهد يثني على جهود طواقم طائرتي سلاح الجو خلال إنزال المساعدات في غزة

منذ2 ساعة
F-5xAkJWkAAtYI6

بعد اقتحام الاحتلال له.. العيون تترقب "الشفاء"

منذ7 ساعة
تعرف على مدة التدخين المسببة للانسداد الرئوي المزمن

مؤسسات تدعم قرار الحكومة بالمنع الصارم للتدخين في الأماكن العامة

منذ10 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

جيش إلكتروني كبير.. والأردن هدفه!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

ليست حربا دينية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لنتحدث بصراحة عن الوضع الداخلي

ماهر أبو طير |اليوم

من مسافة الصفر

سائد كراجة |اليوم

أبو عبيدة.. وكرة القدم

خالد خطاطبة |اليوم

أوقفوا الإعلانات على فيسبوك

زيدون الحديد |اليوم

حرب غزة بين حسابات الحقل والبيدر

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
فلسطيني يلقي الحجارة على قوات الاحتلال بالقرب من رام الله، الضفة الغربية، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

هل أشعلت "حماس" شرارة الانتفاضة الثالثة؟ الأمر يتوقف على الضفة الغربية

ترجمات |منذ 2 دقيقة
رسائل من غزة تحت القصف

رسائل من غزة تحت القصف

ترجمات | منذ24 ساعة
التهجير القسري في غزة يكرر صورة النكبة الفلسطينية في 1948 - (أرشيفية)

حل إسرائيل النهائي‏ للفلسطينيين

ترجمات | منذ24 ساعة
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات |13 تشرين الثاني 2023
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
 