الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يدين مصادرة الاحتلال أراض فلسطينية في منطقة سلوان بالقدس الشرقية

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قرار السلطات الإسرائيلية مصادرة أراضٍ فلسطينية في منطقة سلوان في القدس الشرقية المحتلة، بهدف بناء قطار هوائي يمر فوق هذه الأراضي وصولاً للبلدة القديمة للقدس، في خطوة مرفوضة ومدانة تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي ولقرارات منظمة اليونسكو. اضافة اعلان
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة أن مصادرة أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم، وجميع محاولات تغيير وضع القدس وطابعها يمثل خرقاً صارخاً وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم (٢٣٣٤)، داعياً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية. 
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة إن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس القديمة وأسوارها وتغيير وضعها القانوني لاغية وباطلة، وتمثل خرقاً فاضحاً لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام ١٩٥٤، ولاتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي لعام ١٩٧٢، ولجميع قرارات الأمم المتحدة واليونيسكو ذات الصلة.
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