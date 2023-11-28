الأردن يرحب بتمديد اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

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رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتمديد اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين، مشيدة بالجهود الدبلوماسية المكثفة المبذولة من دولة قطر الشقيقة بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية.وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة على أهمية هذا التمديد، خطوةً هامةً تفضي إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتضمن إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في كافة مناطق القطاع وبما يكفل بقائهم في أماكن سكناهم ومنع تهجيرهم قسرياً.