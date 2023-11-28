الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يرحب بتمديد اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

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علم الاردن
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتمديد اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين، مشيدة بالجهود الدبلوماسية المكثفة المبذولة من دولة قطر الشقيقة بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية.اضافة اعلان

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة على أهمية هذا التمديد، خطوةً هامةً تفضي إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتضمن إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في كافة مناطق القطاع وبما يكفل بقائهم في أماكن سكناهم ومنع تهجيرهم قسرياً.
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