 
الجمعة 21 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يرحب بقرار أرمينيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

العلم الأردني -(الغد)
العلم الأردني -(الغد)
رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقرار جمهورية أرمينيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خطوة هامة تعكس امتثال أرمينيا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.اضافة اعلان

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تثمين المملكة العالي للقرار الذي اتخذته أرمينيا، ومساندتها لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أساس حل الدولتين.

وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعوته لمجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته وفرض قرار يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة وفق لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يكفل العودة إلى مسار يحقق السلام العادل والشامل ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
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