الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يرحب بقرار "العدل الدولية" في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

العلم الأردني -(الغد)
العلم الأردني -(الغد)
رحبت ⁧‫وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني  الشقيق في غزة وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.اضافة اعلان

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة أهمية قرار المحكمة الذي منحها الاختصاص في النظر بارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإقرار تدابير إجرائية فورية من شأنها ان توقف ارتكاب إسرائيل لجرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم وإخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم وتوفير الاحتياجات الإنسانية.

وأكد الناطق الرسمي ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات التدبيرية بشكل فوري لوقف قتل الأبرياء في غزة وتدمير كل مقومات الحياة فيه، بعد أن قتل العدوان الإسرائيلي أكثر من ٢٦ ألف فلسطيني وهجر ثلثي سكان القطاع من منازلهم وحرمهم حقهم في الغذاء والمياه والدواء والخدمات الأساسية. 

وأكد الناطق الرسمي تثمين الأردن لجهود جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة، ودعمه للدعوى التي قدمتها.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وما يسببه من كارثة إنسانية، وما يمثله من خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتجاوز لكل الحدود القانونية والأخلاقية والإنسانية.
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