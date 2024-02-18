الأردن يرفض التهجير ويعتبره انتهاكا للقانون الدولي وجريمة حرب

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ميونخ- شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، امس، في جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، بعنوان "السلام المجزأ، ومستقبل العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية".وقال الصفدي، في مداخلاته "علينا وضع الأمور في سياقها الصحيح؛ ما نراه في غزة هو حرب مدمرة، وإبادة جماعية، وتدمير لسبل عيش مليوني شخص، ودفع بالناس إلى الهاوية، وتدمير للمستشفيات، وقتل للصحفيين والمسعفين وعمال الإغاثة، والسبب الرئيس لكل هذا هو الاحتلال الذي ليس هنالك آفاق لانتهائه، الذي يتم ترسيخه يومًا بعد يوم".وأضاف الصفدي "انظروا إلى زيادة عدد المستوطنات الذي شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية. انظروا إلى الوضع قبل السابع من تشرين الأول (اكتوبر)، كان هناك غياب كامل للأفق السياسي. كان هنالك حكومة تضم وزراء متطرفين وعنصريين يدعون بوضوح إلى قتل الفلسطينيين، ويصفونهم بالحيوانات البشرية، ولا يحترمون حقوقهم، وكان هنالك نهج حاولت فيه هذه الحكومة الإسرائيلية بيع فكرة زائفة، بأنه يمكنها تخطي القضية الفلسطينية لتحقيق سلام إقليمي وتجاهل الفلسطينيين كما لو أنهم غير موجودين".وزاد "انظروا إلى الحقائق والأرقام. ماذا رأينا قبل السابع من تشرين الأول. انظروا إلى عدد المستوطنات ومصادرة الأراضي، ومحاصرة وخنق الاقتصاد الفلسطيني، والاعتداءات على المواقع المقدسة، والسردية السياسية التي كانت تخرج عن هذه الحكومة الإسرائيلية. رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي قال إن مهمته هي إحباط تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولة".وأكد "كلنا أدنا قتل المدنيين الإسرائيليين في السابع من تشرين الأول، كل الدول العربية أدانت ذلك، إلا أنني لم أسمع مسؤولًا إسرائيليًا واحدًا يدين قتل 29 ألف إنسان في غزة، 75 % منهم نساء وأطفال". وقال "جميعنا لن ننعم بالسلام ما لم ينعم الفلسطينيون بحقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم، والحرية والكرامة".وأضاف "إن السبب الرئيس للصراع، هو الاحتلال الذي يشكل انتهاكاً لكل حق من حقوق الإنسان. ويتصور بعضهم أن المشكلة الوحيدة هي حماس، إلا أن المشكلة الوحيدة هي الاحتلال، الذي لم يكن هنالك أي آفاق لإنهائه، ونحن في العالم العربي قلنا منذ عام 2002 إننا على استعداد لإقامة علاقات طبيعية كاملة مع إسرائيل، مقابل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، إلا أن إسرائيل لم تفكر في ذلك حتى".وشدد الصفدي على رفض المملكة المطلق لتهجير الفلسطينيين. وقال "الأردن ومصر كانتا واضحتين بشكل جلي بشأن رفض التهجير. إنه انتهاك للقانون الدولي وجريمة حرب، كما أنه لن يحل أي شيء، وسيمهد الطريق لمزيد من الصراع"، قائلا "من يريد السلام، فإن الطريق إلى السلام معروف، وهو حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية يمكنها أن تعيش بسلام وأمن مع إسرائيل".وأضاف "لا شيء يمكن أن يبرر استمرار تدمير سبل عيش مليوني شخص، لا شيء يمكن أن يبرر مهاجمة المستشفيات، لا شيء يمكن أن يبرر قتل 12 الف طفل، لا شيء يمكن أن يبرر جعل 17 الف طفل في غزة يتيماً. هذا غير مقبول بأي معيار من المعايير"، مؤكداً بأن إسرائيل تجاوزت كل القوانين والقيم الأخلاقية والإنسانية.وزاد "من غير المقبول الاستمرار بالالتفاف حول الأمور وعدم الاعتراف بأن المشكلة تكمن في السياسة الإسرائيلية، حيث أن إسرائيل لا تريد الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الوجود، وهم ليسوا فقط يقولون ذلك، ولكنهم يفعلون كل ما من شأنه أن يجعل حل الدولتين غير قابل للتحقيق، والواقع يشير إلى ذلك".وأشار الصفدي إلى كيفية تطور الأمور على مدى السنوات الـ15 الماضية؛ وتقويض إسرائيل لكل آفاق السلام، واستمرارها بتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم. مشيرا إلى الإرهاب الاستيطاني في الضفة الغربية، وقال "يتجول المستوطنون حول قرية فلسطينية يقتلون سكانها، ولم يتم اتخاذ أي إجراء جدي ضدهم".وزاد "سلحت إسرائيل المستوطنين وقتل المستوطنون أمس أطفالا فلسطينيين، لذا يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها، والسبب الأساس للمشكلة هو وجود احتلال لا ترغب الحكومة الإسرائيلية حتى بالاعتراف به".وقال الصفدي "إسرائيل تأخذ أكثر من مليوني فلسطيني كرهائن في غزة التي بقيت محتلة طوال السنوات الماضية؛ فهي خرجت من غزة، لكنها حاصرت حدودها وسماءها، ومنعت دخول أي من متطلبات الحياة دون إذن منها، ومع كل هذا يدعون بأنهم انسحبوا من غزة".وأضاف "كانت غزة سجنًا مفتوحًا حتى قبل السابع من تشرين الأول"، مشيراً إلى أنه وفي الأيام العشر الماضية، سمح لـ43 شاحنة فقط بالدخول إلى غزة، محملة بالمساعدات ولم توزع تلك الشاحنات، لأن إسرائيل قتلت حراسة الشرطة التي كانت تحميها. وقال "هنالك 500 ألف شخص يتضورون جوعاً في غزة الآن، وهم في أقسى مستويات المجاعة".وفي الحديث عن التحريض تساءل الصفدي "عندما يقول نائب رئيس الكنيست إننا نريد حرق غزة، فمن هو المحرض؟"، وأضاف "بالنسبة لصفقة الرهائن، من يريد صفقة لا يبتعد عن المفاوضات. لقد انسحبت إسرائيل من المفاوضات، وأنا شخصياً أعتقد بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية، لا تريد إنجاز صفقة الرهائن، ولا تريد لهذه الحرب أن تنتهي، إنها تريد الاستمرار في هذه الحرب".وأكد أن السلام الكامل مقابل إنهاء الاحتلال، السبيل الوحيد لضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين، مشدداً "نريد سلاماً إقليمياً، نريد أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون في أمن وسلام، ولكن لا يمكن لذلك أن يحدث إلا إذا تم تلبية حقوق كلا الشعبين".وزاد "تحدثت مبادرة السلام العربية عن ضمانات عربية كاملة لأمن إسرائيل، وعلى إسرائيل أن تفعل ما هو صواب، وأن تعترف بأن للفلسطينيين الحق بإقامة دولتهم، والحرية، وأنهم ليسوا حيوانات بشرية، بل أناس يستحقون العيش بكرامة وحرية".وقال "لا يمكننا الاستمرار بالحديث فقط عن آمال وتطلعات الفلسطينيين، فللفلسطينيين حقوق أيضًا، مذكورة ومضمنة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ حقوق الفلسطينيين في الوجود، في دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".وقال "دعونا ننظر للمستقبل. المستقبل الذي نسعى إليه في العالم العربي، هو مستقبل السلام للفلسطينيين وللإسرائيليين وللجميع، ومخاوف إسرائيل الأمنية يجب إدراكها، كما ينبغي إدراك حق الفلسطينيين في الحرية وإقامة الدولة، ولا يمكننا الاستمرار بالحديث عما يحدث في غزة كما لو كان أمرًا عابرًا وتجاهله والمضي قدمًا. توجد كارثة في غزة، الأبرياء هناك يُقتلون، الجيش الإسرائيلي يقتل النساء والأطفال في غزة ويدمر المستشفيات والمدارس، ويجب الاعتراف بذلك".وزاد الصفدي "أدرك العالم العربي أحداث السابع من تشرين الأول، في حين لم تعترف إسرائيل بعد بالصدمات التي يتعرض لها الفلسطينيون يومًا بعد يوم، فكل يوم يُقتل مئات الفلسطينيين في غزة".وقال "حتى قبل السابع من تشرين الأول، كان العام الماضي الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ عقود. هذه هي سياسة الحكومة الإسرائيلية التي لديها وزراء، يدعون علنًا إلى قتل وتدمير الفلسطينيين".-(بترا)