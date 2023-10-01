الأردن يستورد قهوة بـ 85 مليون دينار

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تنوعت عادات الشعوب وتعددت في شرب القهوة، إذ اتسمت القهوة الأردنية عبر عقود طويلة بانَّها تجمع النَّاس بداية كل فرح وتنهي كل حُزن، وتأخذك إلى معان عربية أصيلة، وكل حركة فيها تبدأ باليمين وتنتهي وهذه قيمة مضافة.يُصادف يوم الأول من شهر تشرين الأول من كل عام اليوم العالمي للقهوة وحمل هذا العام شعار، "تعزيز الحق في بيئة عمل آمنة وصحية في سلسلة توريد القهوة"، وهنا استطلعت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) آراء متخصصين في التراث والتاريخ وعلم الاجتماع وحصلت على أرقام تبين تاريخ وفوائد القهوة على المستهلكين، والذين أجمعوا على أنَّ الأردنيين ربطوا كثيرًا من أفراحهم وأتراحهم بشرب القهوة.وأشارت المنظمة الدولية للقهوة أنَّ هذا اليوم هو بمثابة احتفال بتنوع القهوة وإنتاجها وتجارتها وبيعها وتقديمها، وفرصة لدعم عمل الملايين من مزارعي القهوة، من النساء والرجال المشاركين في هذا العمل حول العالم.وبلغت كمية إجمالي المستوردات من صنف القهوة في الثمانية الأشهر الأولى للعام الحالي نحو 25 ألف طن، بقيمة بلغت نحو 85 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت نحو 23 ألف طن، بما يقارب 77 مليون دينار، وفقا لما ورد من بيانات دائرة الجمارك الأردنية.واستوردت المملكة القهوة خلال العامين الحالي والماضي بشكل أكبر من الهند تليها البرازيل ثم أثيوبيا.الباحث في التراث الأردني الدكتور أحمد شريف الزعبي، قال إن نبات القهوة ينمو في مناطق جبلية يزيد ارتفاعها على ألفي متر عن سطح البحر، وسميت بالقهوة السادة؛ لأن من كان يحتسيها هم كبار القوم، وزاد عليها الأتراك السكر، فصار اسمها بالقهوة الحلوة.وعن إعداد القهوة، أوضح أنها تحمس بالمحماسة التي توضع على النار، وتحرك بواسطة يد حديدية، ويراعى في ذلك أن لا تحترق، لئلا يتغير طعمها.وعدّد الزعبي أنواع الفناجين: فالنفجان الأول هو الهيف، الذي يشربه المعزب أمام الضيوف ليطمئنهم أن القهوة خالية من العيوب، أما الثاني هو الضيف، وهو واجب الضيافة ويشربه الضيف في الحالات العادية، أما الثالث هو الكيف وللضيف أن يقبله أو يرفضه بواسطة هز الفنجان، والرابع هو السيف، فإذا شربه الضيف فذلك عهدٌ غير مكتوب بين الضيف والمعزب أن يدافع عنه في حالة الاعتداء عليه.اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي، قال إن القهوة العربية تعد أحد مظاهر الكرم في ضيافة العرب، ومن المكونات الأصيلة للحياة الاجتماعية في البادية، فهي تعبر عن الفرح والحزن والكلام الذي لا يمكن قوله باللسان، إذ كانت القهوة العربية رفيقة في جميع مناسباتهم لما لها من فوائد إضافة إلى مكانتها الثقافية في التراث العربي.ولعبت القهوة دورًا في الأفراح وعند طلب العروس، وكان للقليل منها القدرة على حل أكبر القضايا والمشكلات، وبداية افتتاح لموضوع أو حديث.واكدت الاستاذ المشارك في قسم التغذية والتصنيع الغذائي كلية الزراعة الجامعة الأردنية الدكتورة هديل غزاوي، أنَّ القهوة تُعدُّ مشروباً شعبياً محبباً في معظم أنحاء العالم، وهي عبارة عن حبوب البن المحمصة والمحضّرة بطُرق مختلفة، ولها فوائد جسمانية كزيادة نشاط الدماغ وتحفيز الذاكرة؛ لاحتوائها على مادة الكافيين التي تعد من المواد المنبهة، وتعمل على زيادة إفراز هرمون الإبينفرين المحفز بتكسير الدهون المخزنة في الجسم، وزيادة معدل عمليات الأيض؛ ما يُسهم في التخلص من الوزن الزائد.وأضافت أن القهوة تُسهم أيضا في الحماية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وتقلل من احتمالية الإصابة بالعديد من الحالات المرضية كحصى المرارة، الخرف، الزهايمر، مرض باركنسون، الشعور بالاكتئاب، بعض أنواع السرطان، السكتات الدماغية.وقالت إنَّ القهوة السادة (غير المحلاة بالسكر): تحتوي على مضادات أكسدة مفيدة للصحة، مشيرة إلى أن هناك عددا من الإضافات التي يمكن أن تقلل من القيمة الغذائية لمشروب القهوة ومنها السكر، لذا يجب تقليل كميته قدر الإمكان، حتى لا تزيد من السعرات الحرارية والتي بدورها تسهم بزيادة الوزن ومشاكل صحية أخرى.وأشارت إلى أن الحد الأقصى للجرعة اليومية الموصى بها من الكافيين نحو 300-400 ملغم، ومتوسط ما يحتويه كوب القهوة من الكافيين 80-100 ملغم، ما يعني أن احتياج الشخص يجب أن لا يتجاوز 3-4 أكواب يوميًا من القهوة للحد الآمن.يُشار إلى أن المنظمة الدولية للقهوة (ICO) تسهم في دعم البلدان المصدرة والمستوردة لتحسين استدامة قطاع القهوة، وتم تأسيسها عام 1963 في لندن.