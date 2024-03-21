الأردن يشارك باجتماع وزاري في القاهرة لبحث تداعيات الحرب الكارثية على غزة

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عمان - شارك الأردن أمس باجتماع وزاري عربي على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، لبحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في وتداعياته الكارثية في غزة.كما شارك الى جانب الأردن في الاجتماع، مصر، والسعودية، وقطر، والإمارات وفلسطين، بحيث تباحث المجتمعون حول تطورات القضية الفلسطينية والتداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وجهود وقفها، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة.وأكدوا أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل والقطاع، والتغلب على العراقيل التي تضعها إسرائيل عبر التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 بما يلبي احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع يواجهون المجاعة.وشددوا على ضرورة توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). مجددين رفضهم لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية مشددين على ضرورة وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، بما فيها الاستيطان وتلك التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.وأكدوا أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وحتمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وفقاً للمرجعيات الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية.ومثل الدول المشاركة، وزراء خارجية مصر سامح شكرى، والأردن أيمن الصفدي، والسعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وقطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي ريم الهاشمي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في تغريدة على "إكس": "إن الاجتماع ناقش حتمية تحقيق وقف إطلاق النار، وايصال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة".-(بترا)