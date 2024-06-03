الأردن يشارك بمؤتمر العمل الدولي في جنيف

يشارك الأردن في أعمال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي 2024، في جنيف المنعقد خلال الفترة من (3-14) من الشهر الجاري.

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وسيتناول المؤتمر مواضيعَ غاية في الأهمية، لمواجهة التغيرات التي تطرأ على شؤون العمل في كافة دول العالم.



وألقى المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو كلمة أمام ممثلي أطراف العمل الثلاثة حول العالم، بشأن تقريره المعروض على المؤتمر بعنوانٍ : "عقدٌ اجتماعيٌ متجددٌ"، وتطرق فيه إلى التحديات التي تواجه سوق العمل، خاصة البطالة حول العالم ، كذلك المتغيرات التي حدثت منها الذكاء الاصطناعي والمهن المستقبلية، وهو ما يتطلب التركيز على التدريب المهني وتنمية المهارات وقال:"نحتاج اليوم إلى إعادة صياغة عقدنا الاجتماعي باستخدام الحوار الاجتماعي لجعله حجر الزاوية في نهج محوره الانسان تجاه التغييرات التحويلية التي تحدث في عالم العمل والتي تحركها الابتكارات التكنولوجية والتحولات الديموغرافية والتغيرات البيئية والمناخية".



وبدأت الجلسة الافتتاحية بانتخاب رئيسا للمؤتمر، ونواب للرئيس، كما جرى تشكيل وتكوين اللجان الدائمة ،والفنية للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال، واعتمدت الجلسة الافتتاحية الترتيبات العملية لتسيير المؤتمر وتشكيل اللجان، وأكدوا على مناقشة تقرر المدير العام بشأن "العمالِ في فلسطين" يوم الخميس المقبل فى اجتماع خاص.



وأكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي أنه لابد من تطوير وتحديث مضامين وآليات الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج والرّفع من أدائه وفق رؤية مُجدّدة تتسامى على المعالجات التقليدية وتستجيب للتحديّات الاجتماعية وتعمل على تحسين بيئة العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى معيشة العمال من جهة، ومن جهة ثانية، التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجهها المؤسسات في ظل اقتصاد متغير شديد المنافسة، الأمر الذي من شأنه ضمان استقرار أسواق العمل.



ويضم الوفد الأردني برئاسة أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، السفير الأردني في جنيف وليد عبيدات وطاقم السفارة، رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان العين عيسى حيدر، والأعيان مفلح الرحيمي وخالد رمضان، رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، ورئيس الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة وعدد من رؤساء النقابات العمالية.