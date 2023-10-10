الأردن يشارك في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب

زايد الدخيل

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عمان- يشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي يعقد بناء على طلب من دولة فلسطين، بهدف بحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في بيان صحفي، إن هذه الدورة غير العادية للمجلس ستعقد برئاسة المغرب، الرئيس الحالي لدورة المجلس الوزاري للجامعة العربية.وكانت دولة فلسطين قدمت الأحد الماضي، مذكرة رسمية للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب في أقرب وقت ممكن، لبحث التحرك من أجل وقف العدوان الإسرائيلي، ومساءلة مرتكبيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.ويأتي هذا الاجتماع المرتقب في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي، غاراته الجوية العنيفة على مناطق متفرقة بقطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، مخلفا المزيد من الضحايا والدمار في البنى التحتية والمنشآت الحيوية.ويهدف الاجتماع إلى التشاور والتنسيق بشأن التصاعد الخطير للأوضاع في غزة واستمرار الهجمات العسكرية التي تستهدف المدنيين، وبحث وسبل وقف هذا التصعيد الخطير، فضلا عن التنسيق بين الدول العربية للتصدي للأزمة في غزة وضمان وحدة الصوت العربي في المحافل الدولية، والبحث عن سبل التعاون مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوقف الهجمات على المدنيين في غزة.وعلى مدى الأيام الماضية، أجرى الصفدي اتصالات مكثفة مع نظراء إقليميين ودوليين، لبحث إطلاق تحرك دولي فوري لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لإنهاء الاحتلال، فضلا عن وقف جميع الإجراءات التي تؤجج التوتر وتقوض فرص تحقيق حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار للجميع.وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أكدت في بيان السبت الماضي، ضرورة وقف التصعيد الخطير في غزة ومحيطها، وحذرت من الانعكاسات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يهدد بتفجر الأوضاع بشكل أكبر، خصوصا في ضوء ما تشهده مدن ومناطق في الضفة الغربية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية على الشعب الفلسطيني وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.