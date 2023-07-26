الأربعاء 26 تموز 2023
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الأردن يعزي السعودية بضحايا حادثة سقوط طائرة مقاتلة أثناء جولة تدريبية

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علما الأردن والسعودية
عمّان- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بضحايا حادثة سقوط طائرة مقاتلة أثناء جولة تدريبية في مدينة خميس مشيط اليوم.اضافة اعلان
وأكدت الوزارة تعاطف المملكة مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا المصاب، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا.
وأعلنت وزارة الدفاع السعودية في وقت سابق سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 اس ايه) أثناء مهمة تدريبية، ومقتل طاقمها.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العميد الركن تركي المالكي بأن الحادث وقع بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط عند الساعة (14:28) من مساء اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.
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