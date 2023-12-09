الأردن يعزي العراق بضحايا حريق عمارة سكنية بأربيل

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق بضحايا الحريق الذي اندلع في إحدى المباني السكنية في منطقة سوران في محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.



وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية العراق الشقيق، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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وقد لقي14 شخصاً على الأقلّ مصرعهم وأصيب 18 آخرين بجروح إثر حادث حريق اندلع بمبنى سكني جامعي يضمّ طلاباً وأساتذة في إقليم كردستان في شمال العراق مساء الجمعة، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وكالات



