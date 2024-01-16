الأردن يناقش تقرير "حالة حقوق الإنسان" في الاستعراض الدوري الشامل

هديل غبّون

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عمان- يستعد الأردن لمناقشة تقريره الوطني لحالة حقوق الإنسان في البلاد، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل الرابع UPR في جنيف بسويسرا الأسبوع المقبل، بينما أظهرت البيانات الرسمية أن 63 جهة في المملكة، رفعت إفاداتها في إطار أصحاب المصلحة، كما سجلت 103 دول، طلبات لتقديم توصياتها في المناقشة أمام مجلس حقوق الإنسان.ونشر الفريق العامل المعني بالاستعراض في جنيف، التقرير التجميعي الذي أعدته مفوضية حقوق الإنسان عن الأردن، تمهيدا للمناقشة استنادا على نتائج الاستعراض السابق الثالث عام 2018، وعمل الفريق القطري لهيئات الأمم المتحدة، متضمنا أبرز الالتزامات الدولية والتعاون بشأن آليات حقوق الإنسان على الأردن، بالإضافة للتقرير المتعلق بإفادات أصحاب المصلحة بما في ذلك المركز الوطني لحقوق الإنسان، ضمن المؤسسات الوطنية المعتمدة.وتشارك للمرة الأولى في إفادات أصحاب المصلحة، مؤسسات تعليمية أردنية ضمن تحالفات حقوقية، بينها كلية الحقوق بجامعتي الإسراء ومؤتة.وتنعقد جلسة المناقشة الخاصة بالأردن في 25 الشهر الحالي، بمشاركة الوفد الرسمي الذي سيناقش التقرير الوطني.الخبير في آلية الاستعراض كمال المشرقي، قال إن "انخراط الأردن في التعامل مع الآليات الدولية هو موقف إيجابي، بالإضافة للالتزام الواضح من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية بتقاريرهم، معتبرا بأن التفاعل مع هذه الآلية برمته، يعزز من حالة حقوق الإنسان والقانون الدولي وتطويره.ورأى المشرقي في حديث لـ"الغد"، أن الاستعراض، فرصة لأن تتابعه القطاعات الحقوقية لأهميته بتعزيز منظومة حقوق الإنسان، مبينا أن مرحلته لا تتوقف عند المناقشة والتعهدات التي سيقدمها الأردن، بل إن ذلك يمتد لمرحلة بعد الاستعراض لإيجاد أدوات فعالة لتنفيذ التوصيات بمهنية وحرفية، بخاصة لما سيكون له من انعكاسات على مراجعة "التشريعات والسياسات العامة، بما يتناسب مع تطلعات المرحلة المقبلة، وهي مرحلة انفتاح جديدة، مرتبطة بتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية".وأشار إلى أن اللافت في الاستعراض الرابع، زيادة عدد تقارير أصحاب المصلحة، وهي وثيقة اساسية تعتمد عليها آلية المناقشة، بحيث تجاوزت 63 إفادة قدمت لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، مشيرا لجهد المفوضية بتجميع الوثائق، وقال "هذه الإفادات منها 36 إفادة فردية و21 مقدمة من مؤسسات مجتمع مدني، و15 من مؤسسات حقوقية أجنبية، وهذه مقارنة بالاستعراض السابق عام 2018، إذ كان هناك 21 إفادة فردية محلية و27 من مؤسسات أجنبية، كما أن عدد الإفادات في الاستعراض الثاني عام 2013 بلغا 6 فردية محلية و5 من مؤسسات أجنبية وواحدة أردنية مؤسسية".وفي سياق تحليل مستوى المشاركة، قال المشرقي إن ما يميز الإفادات لسنة 2024 أن هناك 27 منها جماعية لتحالفات وأوراق مشتركة بين مؤسسات مجتمع مدني وأصحاب مصلحة، بينما بلغ عدد المؤسسات المشاركة بالمجمل جماعيا أو فرديا 159، مقابل 13 إفادة مشتركة من تحالفات قدمت عام 2018 ساهمت بها أكثر من 55 مؤسسة، وشهد استعراض 2013 تقديم 4 تحالفات إفاداتها ضمت 14 مؤسسة".ولفت المشرقي، إلى أن هناك زيادة ملحوظة في المؤسسات التي قدمت إفاداتها لسنة 2024، منوها إلى أن هناك مشاركات للمرة الأولى، تقدم من جامعات ومؤسسات أكاديمية وتعليمية.وتنوعت مشاركة أصحاب المصلحة في افاداتهم وفقا للمشرقي، بين التركيز على الحقوق السياسية والمدنية عموما والتجمع السلمي وقانون الجمعيات وإزالة القيود عن التمويل، وحماية كبار السن من جميع أشكال الاساءة والعمل النقابي، والعدالة والاعتقال التعسفي ومناهضة التعذيب، وأيضا موضوعات كالتعليم والصحة والضمان الاجتماعي وتعزيز البيئة الثقافية وحقوق الفئات الأكثر عرضة للتهميش من أطفال ونساء وكبار سن وذوي إعاقة، وكذلك المهاجرون واللاجئون.وفيما نوه المشرقي إلى أن التوصيات التي تقدم من أصحاب المصلحة، لا تقل أهمية عن التوصيات التي تقدمها الدول المشاركة في الاستعراض، أشار لأهمية التقرير التجميعي الذي أعدته المفوضية، ويعد خلاصة لتوصيات الفريق القطري المؤلف من منظمات الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة العاملة في المملكة.وفي السياق، استعرض التقرير التجميعي بحسب "الغد"، التوصيات التي أقرتها الآليات الدولية التعاقدية للأردن، كتوصيات لجنة حقوق الطفل، المتعلقة بالدعوة للمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الهادف لإلغاء عقوبة الإعدام، والتصديق على اتفاقية الحرية النقابية لسنة 1948، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من التوصيات.وذكّر في بند الهياكل الأساسية المؤسسية وتدابير السياسة العامة، بالتوصية المتعلقة بضرورة تقديم الأردن تقريره بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منوها إلى أن المركز الوطني كمؤسسة وطنية معتمدة، حافظ على تصنيفه ضمن الفئة (أ)، داعيا إلى أن يضمن الأردن اضطلاع المركز بولايته، وباستقلالية تامة وتزويده بالموارد اللازمة لذلك.وأشار إلى أن الأردن "يفتقر إلى آلية وطنية مشتركة بين الوزارات، تتولى تنسيق التنفيذ والإبلاغ والمتابعة لتيسير تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض، وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة، موصيا بأن يوحد عمل اللجنتين القائمتين (حقوق الإنسان الدائمة، وفريق وحدة حقوق الانسان برئاسة الوزراء)، وإقامة روابط مع لجان أخرى كـ"العليا لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2023"، أو "المشتركة بين الوزارات المعنية بشؤون المرأة"، وذلك لتحسين الأثر المترتب على العمل في التوصيات.وتطرق التقرير التجميعي إلى بنود في مجالات حقوق الإنسان، وقانون الجمعيات الذي بدأت مناقشات لمشروع قانون جديد حوله منذ شباط (فبراير) الماضي، مشيرا لأن يكون تنظيم الحصول على التمويل الذي سيخضع لسلطة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وفق نظام واضح للموافقة على نيل تمويل للمشاريع، وفق معايير وجداول زمنية ميسرة.كذلك تطرق، لبنود حول مكافحة تمويل الإرهاب وتكريس حق التعليم وسيادة القانون، اذ لفت إلى أن الأردن احتل العام 2022 المرتبة 61 من أصل 140 في مؤشر سيادة القانون، وأن لوائح المساعدة القانونية، عدّلت لمساعدة الفئات الضعيفة، لكن اللاجئين والمهاجرين ما يزالون يواجهون عوائق في الوصول للعدالة.كما أشار إلى حالات التوقيف بحق صحفيين عامي 2022 و2023، وقضايا الجنسية لأبناء الأردنيات، وعدم المساواة في الحقوق الزوجية للمرأة، وحظر التمييز في أماكن العمل والبطالة، والاتجار بالبشر والعنف ضد النساء، وغيرها.ولم تصدر الحكومة تقريرا تقييما، حول حجم التوصيات المنفذة عام 2018، بحيث قبل الأردن 149 توصية من أصل 226 في الاستعراض السابق، بينما تطرق التقرير الوطني 2024 الذي نشرت "الغد" مقتطفات منه في وقت سابق، إلى مجمل الإنجازات في مجال حقوق الإنسان، دون الإشارة للتوصيات المنفذة أو التي لم تنفذ بدقة.