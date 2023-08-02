الخميس 03 آب 2023
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الأردن ينضم لـ21 مبادرة أطلقت في قمة المناخ 27

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شعار مؤتمر المناخ "كوب 28" - (أرشيفية)
عمان - تتسارع خطى الأردن في الانضمام للمبادرات المناخية التي أطلقت على هامش قمة المناخ (كوب 27) ليصل عددها إلى نحو 21 مبادرة صدرت موافقات للانخراط فيها من قبل مجلس الوزراء.اضافة اعلان
فبعد مضي أكثر من سبعة أشهر على ختام قمة المناخ (كوب 27)، التي انعقدت في مصر نهاية العام الماضي، حرص الأردن على ترجمة العمل المناخي إلى خطوات ملموسة عبر الانضمام للمبادرات، التي كان آخر قرار صدر بشأنها من مجلس الوزراء قبيل ثلاثة أيام تقريبا.
والمبادرات التي تمت الموافقة على الانضمام إليها أخيرا، هي تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتحقيق تحول مناخي مسرع، وتحالف الديون المستدامة، والنقل منخفض الكربون من أجل الاستدامة الحضرية.
وأكد أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة لـ"الغد" أن "مؤتمرات الأطراف المتعلقة بالتغير المناخي، أو الاتفاقيات الدولية، تعد فرصة لمناقشة الالتزامات التي جرت بموجب أي اتفاق وقعت عليه الدول، وإن كان هنالك تقدم محرز بشأنها أم لا".
ولفت الى أن "التوصل الى موقف تفاوضي موحد بين الدول على جميع الالتزامات الدولية البيئية، والمناخية أمر ليس بالسهل، لكونها تتداخل مع المصالح الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية لكل دولة".
وبناء على ذلك فإن "التقدم المحرز بالمفاوضات خلال قمة المناخ يكون على نطاق محدود، رغم ما تشهده من حضور حاشد يصل إلى أكثر من ثلاثين الفا"، بحسبه.
ومن أجل محاولة دفع عجلة العمل المناخي بعيدا عن المفاوضات، "تعلن الدول على هامش القمم المناخية مبادرات عدة تسعى من خلالها لتحقيق إنجازات على صعيد مختلف الملفات العالقة ذات العلاقة بقضايا المناخ"، كما ذكر الخشاشنة.
وبين أن "حجم التمويل اللازم لدعم العمل المناخي على صعيد التكيف، والتخفيف يقدر بحوالي 270 تريليون دولار".
ولفت الى أن "المبادرات تعد مدخلا لحصول دول على تمويل لتنفيذ برامج ذات علاقة بالتغيرات المناخية، في ضوء عدم وجود اتفاق دولي لغاية الآن على مسألة تعويضات الخسائر والأضرار، والالتزام بدفع 100 مليار سنويا من الدول الصناعية للنامية". 
فعلى سبيل المثال، تتقاطع مبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، التي انضم اليها الأردن قبيل أيام، مع خططه وبرامجه المتعلقة بحماية التنوع الحيوي، والتي تعد خطوة في سبيل مواجهة التغيرات المناخية، وفقه.
وتهدف المبادرة إلى "تعزيز بيئة تمكينية واسعة عبر اتفاقيات ريو، ودفع العمل الجماعي لمواجهة التحديات المتكاملة لتغير المناخ، وتدهور الأراضي، والنظام البيئي، وفقدان التنوع البيولوجي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة".
كما أن الانضمام لمبادرة النقل منخفض الكربون من أجل الاستدامة الحضرية "يصب ضمن خطط الأردن للتحول نحو النقل الأخضر، وتعزيز فرص النمو الخضراء".  
وهذه المبادرات، وفق مدير مديرية التغير المناخي في وزارة البيئة بلال الشقارين "تؤطر شكل التعاون الدولي بشأن القضايا ذات العلاقة بالمناخ وبصورة طوعية، بعيدا عن أي التزامات تقع على الدول المنضوية تحت مظلتها".
وأشار لـ"الغد" الى أن "التعاون بين الدول في إطار المبادرات يولد العديد من فرص التمويل لتنفيذ برامج التخفيف والتكيف المُناخي".
وبين أن "العمل المُناخي يسعى لتعزيز التنمية والاستثمارات ذات العلاقة بها، وبما يكفل برفع منعة المجتمعات في مواجهة أزمة المناخ، مع تبني تكنولوجيات منخفضة الكربون".
وشدد على أن "الأردن من الدول ذات الحاجة الماسة للتكيف مع تبعات أزمة المناخ، من خلال إيجاد مسطحات خضراء، ودعم النظام البيئي، وحماية التنوع البيولوجي".
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