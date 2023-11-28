الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يهنئ السعودية بفوزها في استضافة إكسبو 2030

علما الأردن والسعودية
علما الأردن والسعودية

أعربت المملكة الأردنية الهاشمية عن أصدق مشاعر التهنئة للمملكة العربية
السعودية الشقيقة، بمناسبة فوزها المستحق في استضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض، و الذي يعد إنجازاً عربياً كبيراً يفتخر به الأردن والعرب جميعاً.

اضافة اعلان

 

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي شارك،
اليوم الثلاثاء، في أعمال الدورة 173 للجمعية العامة للمكتب الدولي
BIE-Paris، في إطار دعم الأردن لترشيح عاصمة المملكة العربية السعودية
الرياض، في انتخابات إكسبو العالمي 2030.

 

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن هذا الفوز يعتبر تتويجاً للنجاحات والإنجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف المجالات، وشاهداً على قدرتها المتميزة في استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية المهمة، والتي أصبحت محط التقدير والإعجاب في شتى أنحاء العالم.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جلالة الملك عبدالله الثاني

الملك يوجه رسالة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني

منذ2 ساعة
GACWh5XXsAAl2KJ

الملك يتابع سير تنفيذ خطة عمل منطقة البحر الميت التنموية

منذ3 ساعة
اجواء-شتوية-المنخفض-الجوي

المنخفض الجوي يبتعد عن المملكة

منذ18 ساعة
WhatsApp Image 2023-11-28 at 12.35.01 AM

الأردن يرحب بتمديد اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

منذ21 ساعة
سفارة سلطنة عُمان في عمان تحتفل بالعيد 53

سفارة سلطنة عُمان في عمان تحتفل بالعيد 53

منذ22 ساعة
الصفدي: الحرب الدائرة على غزة مظهر رعب جلبه الاحتلال على الفلسطينيين

الصفدي: الحرب على غزة مظهر من مظاهر الرعب الذي جلبه الاحتلال

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هل انخفضت مخاطر سيناريو التهجير؟

ماهر أبو طير |اليوم

هل صحيح أن إسرائيل تحتلنا؟

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

صندوق لإدارة الأزمات

سلامة الدرعاوي |اليوم

الحسين إربد.. هل من خلوة؟

خالد خطاطبة |اليوم

الهدنة في القانون الدولي

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

الأردن.. تغيرات الخريطة الداخلية

سميح المعايطة |اليوم

غزة والعودة إلى الشمال

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 