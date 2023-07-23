الإثنين 24 تموز 2023
النسخة المطبوعة

نقص التغذية يسبب انتشار السمنة وفقر الدم وزيادة وزن الأطفال دون الخامسة

الأردن: 1.5 مليون شخص غير قادرين على "الغذاء الصحي"

013f80f7-العلم-الأردني-10
العلم الأردني

عمان - يُعد وجود نحو 1.7 مليون شخص في الأردن يُعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، من أصل 11.3 مليون نسمة، هم عدد سكان المملكة، ناقوس خطر، خصوصًا أنهم يُشكلون ما نسبته 17 % من سكان الأردن، وذلك وفق آخر أرقام لمنظمة الزراعة والأغذية (فاو) للفترة ما بين عامي 2019 و2021.اضافة اعلان
وما يزيد الأمر خطورة أن عدد أولئك على مُستوى العالم يبلغ 10.7 مليون شخص، في حين يصل عددهم بالدول العربية إلى 11.4 مليون نسمة، الأمر الذي يعني أن نسبة الأردنيين الذين يُعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، مُقارنة بدول العالم والدول العربية يبلغ 15.9 % و14.9 على التوالي.
"الغد" قامت بتسليط الضوء من خلال "انفوغراف" على أعداد الأردنيين الذين يُعانون من نقص التغذية، وأولئك غير القادرين على تحمل تكلُفة تبني نمط غذائي صحي، وما تنتجه وتُصدره وتستورده الأردن من حبوب وفواكه وخضراوات، بالإضافة إلى مساحة أراضي الأردن الصالحة للزراعة.
فقد شهد العام 2020 وجود 1.5 مليون شخص في الأردن غير قادرين على تحمل تكلُفة نمط غذائي صحي، يُشكلون ما نسبته 14.9 % من سكان المملكة، ويُلاحظ أن أعداهم كانت مُتذبذبة صعودًا ونزولًا على مدار أربعة أعوام، إذ بلغ عددهم 1.6 مليون في العام 2017، لينخفض في العام الذي يليه إلى ما نسبته 6.3 %، ويُعاود الانخفاض مُجددًا بنسبة 6.7 % في العام 2019، ثم يرتفع بنسبة 7.1 % في العام 2020. وبلغ عدد هذه الفئة في الدول العربية 162.7 مليون، بينما وصل عددهم على مُستوى العالم إلى ثلاثة مليارات وأربع وسبعين مليونا ومائتي ألف شخص.
وبشأن تكلفة نظام غذائي صحي للفرد في اليوم الواحد، فقد شهد ارتفاعًا متواصلًا، حيث بلغ 2.41 دينار في العام 2017، ليرتفع في العام الذي يليه بما نسبته 1.2 %، ليرتفع مُجددًا بنسبة 1.4 % في العام 2019، ثم إلى 3.1 % في العام 2020.
كما شهدت نسب انتشار فقر الدم بين النساء اللائي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و49 عامًا، ارتفاعات مُتتالية خلال الأعوام: 2015 و2017 و2018 و2019، بنسب 6.7 % و2.7 % و2.9 % على التوالي.
وفيما يتعلق بانتشار السمنة بين البالغين، فقد شهدت النسب ارتفاعات مُتتالية أيضًا في الأعوام 2013 و2014 و2015 و2016، بلغت 1.74 % و1.72 %
 و1.69 % على التوالي.
وبشأن انتشار زيادة الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة، ففي الوقت الذي بلغت فيه عالميًا 5.7 %، وعربيًا 10.7 %، كان الأردن يُسجل نسبة مقدارها 7.1 % في العام 2020، وهي مُرتفعة عن العام الذي سبقه بـ4.22 %.
(التفاصيل ص5)

5284634

إيلون ماسك يستعد لتغيير شعار "تويتر" إلى حرف «X» منذ3 ساعة

1690133889118

الفراية: الحقيقة الثابتة أن موطن اللاجئ هو بلده الأصلي منذ4 ساعة

405900

مواطنون: أين ذهبت المياه هذا الأسبوع؟ خزانات فارغة وتساؤلات عن السبب منذ4 ساعة

190246

اجتماع أردني سوري رفيع المستوى لبحث مكافحة تهريب المخدرات منذ6 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المصحف

"حرق المصحف" يستدعي تجريما دوليا لمعاداة الإسلام

منذ2 ساعة
المركز الوطني لحقوق الإنسان - (أرشيفية)

"الوطني لحقوق الإنسان" يقدم توصياته للحكومة

منذ2 ساعة
أكياس معبأة بالبذور معروضة في أحد المشاتل الزراعية في عمان-(أرشيفية)

كيف تساهم البذور الأردنية في إنتاج الغذاء العالمي؟

منذ2 ساعة
أب يحتضن ابنته لدى خروجها من قاعة الامتحان أمس-(تصوير: أمير خليفة)

"التوجيهي": "العلمي" مرتاحون و"الأدبي" ينقسمون حول "عربي تخصص"

منذ2 ساعة
مبنى مجمع النقابات المهنية في عمان-(أرشيفية)

لا تعديلات على "معدل المهندسين".. والمشروع يسير نحو نشره في الجريدة الرسمية

منذ2 ساعة
Untitled-3 copy

إدارة السير تحذر من سلوكيات خاطئة تهدد الأرواح

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

دمشق تتثاقل في علاقاتها مع الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

اغسلوا الأدمغة.. نمض بالإصلاح

جهاد المنسي |اليوم

إمبراطورية الألم

د.عاصم منصور |اليوم

خبز وأحزاب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

هل أخطأ اتحاد الكرة في "السوبر"؟

خالد خطاطبة |اليوم

الأسد لم يعد مهما!

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات | منذ2 ساعة
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
 