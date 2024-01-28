الإثنين 29 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأرصاد": السلط تسجل أعلى كمية أمطار في المنخفض الحالي

أمطار - (تعبيرية)
أمطار - (تعبيرية)
عمان- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن الهطولات المطرية خلال الفترة من 23 إلى 28 الشهر الحالي، تركزت على المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وكانت غزيرة على فترات، ما أدى لتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.اضافة اعلان
وأضاف في بيان له أمس، أن محطة رصد جوي السلط سجلت أعلى مجموع مطري في المناطق الوسطى وبلغ 111.5 ملم، والذي يشكل ما نسبته 22 % من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد الحسين بمجموع مطري بلغ 77.0 ملم، وبنسبة 16 % من معدلها الموسمي العام، ثم محطة رصد الجامعة الأردنية بمجموع مطري بلغ 72.7 ملم، وبنسبة 14 % من معدلها الموسمي العام.
وتابع آل خطاب، أن محطة رصد جوي رأس منيف، سجلت أعلى مجموع مطري في المناطق الشمالية وبلغ 107.0 ملم، وبنسبة 18 % من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد جوي إربد بمجموع مطري بلغ 68.5 ملم، وبنسبة 15 % من معدلها الموسمي العام، ومن ثم محطة رصد الباقورة في الأغوار الشمالية بمجموع مطري بلغ 54.5 ملم، وبنسبة 14 % من معدلها الموسمي العام.
وفي المناطق الوسطى الشرقية، بين آل خطاب أن محطة جوي رصد مطار الملكة علياء الدولي، سجلت أعلى مجموع مطري وبلغ 26.9 ملم، وبنسبة 18 % من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد الزرقاء بمجموع مطري بلغ 20.2 ملم، وبنسبة 16 % من معدلها الموسمي العام، فيما سجلت محطة رصد جوي المفرق أعلى هطل مطري في المناطق الشمالية الشرقية بمجموع مطري بلغ 21.1 ملم، وبنسبة 14 % من معدلها الموسمي العام.
أما المناطق الجنوبية الغربية، فقال آل خطاب، إن محطة رصد جوي الربة سجلت أعلى مجموع مطري وبلغ 44.8 ملم، وبنسبة 14 %من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد جوي الشوبك بمجموع مطري بلغ 16.2 ملم، وبنسبة 7 % من معدلها الموسمي العام، ثم محطة رصد جوي القطرانة بمجموع مطري بلغ 10.9 ملم، وبنسبة 11 % من معدلها الموسمي العام.-(بترا)
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