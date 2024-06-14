 
الجمعة 14 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأرصاد: المؤشرات في منطقة بلاد الشام تشير إلى صيف ملتهب

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طقس حار وملتهب

عمان- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن المؤشرات في منطقة بلاد الشام تبين أن درجات الحرارة المتوقعة ستكون أعلى من معدلاتها العامة باحتمالية عالية تصل إلى 70 بالمئة، وتشير التوقعات إلى أن الصيف القادم، سيكون جافًا وحارًا جدًا.

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وأضاف آل خطاب، أن المنتدى العربي لتوقعات المناخ، يوصي باتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد ما أمكن للظروف الطارئة التي قد تحدث خلال صيف 2024، مثل نشوب الحرائق في مختلف الدول.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات جاءت بعد إصدار التوقعات الموسمية الرسمية للمنتدى العربي لتوقعات المناخ للأشهر (حزيران،تموز، آب/2024 ) للمنطقة العربية كاملة، والتي صدرت بالاعتماد على مخرجات النماذج الديناميكية والإحصائية.
وأوضح، أنه تم تطوير التوقعات الموسمية للأشهر حزيران وتموز وآب/2024، في جميع أنحاء المنطقة العربية بما فيها الأردن والتي اعتمدت على فهم التقلبات والمتغيرات الجوية بمنطقة المحيط الهادئ الاستوائية والتي تشير إلى الانتقال من ظروف ظاهرة (النينو) إلى ظروف محايدة مع ميل إلى المرحلة السلبية (لانينا) في نهاية شهر آب.
وأوضح، وحال استمرار مؤشر الـ(IOD) وهو مؤشر ثنائي القطب في المحيط الهندي، وهو في مرحلة إيجابية، فإنه من المتوقع أن تكون الحرارة خلال هذا الصيف أعلى من المعدلات المناخية على مناطق بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية وشمال المغرب العربي. -(بترا)

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