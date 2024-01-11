الأرصاد: بدء تأثير المنخفض الجوي على الأردن

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يشير رادار الطقس في إدارة الأرصاد الجوية الأردنية إلى بداية تأثير المنخفض الجوي على المملكة.وقال مدير ادارة الأرصاد الجوية، رافد آل خطاب، إن المناطق الشمالية بدأت تشهد هطولات مطرية، كما تشهد أجزاء محدودة من الوسط زخات مطر.