الأرصاد توضح آخر تطورات موجة الحر المقبلة

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يترقب الأردنيون موجة حر شديدة تبدأ السبت المقبل، تصل فيها درجات الحرارة إلى الأربعينات، ناتجة عن كتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية.يأتي ذلك مع حلول شهر آب/ أغسطس من عام 2023 "الدافئ" حسب ما وصفته إدارة الأرصاد الجوية.وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن التوقعات تشير إلى وصول درجات الحرارة العظمى شرق عمان إلى 42 وغرب عمان إلى 40 يوم السبت.وأضاف آل خطاب لـ"الغد": "الحرارة العظمى تصل إلى 45ْ في العقبة والأغوار الجنوبية و44ْ في مناطق البادية والأغوار الوسطى والبحر الميت".وتابع: "ذروة الموجة ستكون يومي السبت والأحد، فيما تنخفض درجات الحرارة الثلاثاء، إلا أن الأجواء تبقى حارة".وأردف أن 2023 سنة دافئة، ومن المحتمل أن تبلغ أو تتجاوز العام 2016 من حيث شدة الحرارة على مستوى العالم، إلا أن ذلك يتبين مع نهاية العام.وكانت منظمة الأرصاد العالمية أعلنت 2016 أشد الأعوام حرارةً على الإطلاق على مستوى سطح الكرة الأرضية.وحول شدة موجة الحر المقبلة، قال آل خطاب إنه لا يمكن الحكم عليها فيما إذا كانت الأشد حرا إلا بعد الانتهاء منها، لكن التوقعات تشير إلى أن درجات الحرارة العظمى في الأغوار الوسطى (غور المزرعة) ستسجل 45ْ، وفي شرق عمان 42ْ.وأوضح أن أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة سُجلت في غور المزرعة بواقع 50.1ْ في العام 2020، فيما بلغت أعلى درجة حرارة في العاصمة 43.5ْ في العام نفسه.وبين أن ذلك استنادا لسجلات إدارة الأرصاد الجوية على مستوى المملكة.وأضاف أن موجة الحر الشديدة تأتي بفعل التغير المناخي الذي يؤثر على العالم، وإن لم تكن هناك سيطرة على الغازات الدفيئة فإنها ستزيد الاحتباس الحراري وتتسبب بظواهر متطرفة مختلفة عالميا؛ مثل موجات الحر والبرد، والفيضانات والجفاف.وتاليا تفاصيل الطقس ليومي السبت والأحد وفق توقعات إدارة الأرصاد الجوية:السبت: 12/08/2023منهاراً: يتعمق تأثير الموجة الحارة والجافة على المملكة، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-9) درجات مئوية؛ الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جدا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعاليه، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.التحذيرات:- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار وبخاصة في مناطق البادية.- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس.- عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة.- عدم إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.- عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.الأحد: 13/08/2023منهاراً: تستمر الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جدا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعاليه، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.التحذيرات:- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار وبخاصة في مناطق البادية.- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس.- عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة.- عدم إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.- عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.