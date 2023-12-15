الجمعة 15 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأرصاد: طقس الجمعة بارد نسبيا

عمان
عمان
تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ودافئة نسبيا في أغلب المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.اضافة اعلان
وتبقى الأجواء يوم غد السبت، باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ودافئة نسبيا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء يوم الأحد المقبل، باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ودافئة نسبيا في أغلب المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 - 11 درجة، وفي غرب عمان 17 - 9 درجة، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 9 درجة، وفي مرتفعات الشراة 14 - 8 درجة، وفي مناطق البادية 21 - 9 درجة، وفي مناطق السهول 19 - 11 درجة، وفي الأغوار الشمالية 25 - 14 درجة، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 15 درجة، وفي البحر الميت 25 - 15 درجة، وفي خليج العقبة 26 - 16 درجة مئوية.
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