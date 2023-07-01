السبت 01 تموز 2023
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الأرصاد عن طقس رابع أيام العيد: حار نسبيا

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صورة عامة للعاصمة عمان
تكون الأجواء اليوم السبت، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا الى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع طفيف على الحرارة، مع بقاء الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف أخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الثلاثاء، بشكل طفيف مع بقاء الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والأخر.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 15 وفي مرتفعات الشراة 29 - 14، وفي مناطق البادية 36 - 20، وفي مناطق السهول 32 - 20، وفي الأغوار الشمالية 38 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 26، وفي البحر الميت
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