الأشغال تتعامل مع مخلفات ناتجة عن حوادث سير في العقبة

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تعاملت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان في محافظة العقبة، امس الجمعة، بالتعاون مع الشركاء في مديرية الامن العام مع المخلفات الناتجة عن حوادث سير على طرق ضمن الاختصاص.وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إن الملاحظات التي وردت لغرفة العمليات شملت اغلاقات جزئية للطرق بسبب انسكابات زيوت ومواد نفطية من الشاحنات على مواقع متفرقة من الطريق الخلفي اضافة إلى اغلاق جزئي بسبب حادث تدهور مركبة شحن مادة الشعير على الطريق الصحراوي في المحافظة.وأضافت، أنه جرى التعامل من قبل كوادر مديرية اشغال العقبة بشكل فوري، مؤكدة أنه تم ازالة العوائق كافة وإعادة فتح السير امام حركة المركبات بعد اجراء اللازم.وثمنت جهود وتعاون مرتبات مديرية الامن العام المستمر مع كوادرها العاملة في الميدان على مدار الساعة في سبيل تقديم الخدمات للمواطنين.