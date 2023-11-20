الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأشغال" تتعامل مع 124 بلاغا خلال المنخفض الجوي

تجمع مياه الأمطار في الشوارع اليوم - (تصوير: ساهر قدارة)
تجمع مياه الأمطار في الشوارع اليوم - (تصوير: ساهر قدارة)
عمان- تعاملت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان منذ ظهر أمس وحتى صباح اليوم الاثنين، مع 124 بلاغًا، جراء الظروف الجوية التي تشهدها المملكة.
وتوزعت البلاغات بين 81 بلاغا ضمن مناطق اختصاص الوزارة، تعامل معها فرق الوزارة الميدانية بشكل فوري، 16 بلاغا خارج اختصاص الوزارة وتتبع لعدد من البلديات تعامل معها من باب التشاركية في تقديم الخدمة للمواطنين، فيما حولّ 27 بلاغا الى الجهات المختصة.اضافة اعلان
وعملت فرق الوزارة طوال ساعات الليل على معالجة الملاحظات الواردة لغرف طوارئ الوزارة بشكل فوري وبوقت قياسي، بالتنسيق مع الشركاء العاملين في الميدان، ولم يغلق أي طريق خلال الظروف الجوية السائدة حاليا.
وكانت أبرز الملاحظات التي جرى التعامل معها، انجراف طمي وأتربة على عدد من الطرق، وارتفاع منسوب مياه الأمطار في بعض المواقع.
وأكدت الوزارة أنه لم تتسبب أيا من تلك الحالات في إغلاقات للطرق أو التسبب بحوادث، فيما أغلقت الوزارة نفق الشيخ سعود القاضي "حوشا" احترازيا، لا سيما أن الوزارة نفذت طرق بديلة منذ الشهر الماضي كون الموقع يشهد في كل عام ارتفاعا في منسوب المياه.
فيما كانت أبرز الملاحظات المسجلة تتعلق بسيول وقعت في منطقة الشوبك نتيجة هطول مطري شديد ترافق مع قيام إحدى الجهات بتغيير غير مدروس لمجرى الوادي لإقامة مشروع زراعي، حيث جرى معالجة المشكلة تلافيا لحدوث سيول مشابهة في المنخفضات الجوية المقبلة.
وأهابت وزارة الأشغال بالمواطنين بسرعة الإبلاغ عن أية ملاحظات من خلال تطبيق بلاغات طوارئ الأشغال على الهواتف الذكية، أو من خلال هواتف غرف العمليات المعلنة، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات السلامة العامة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية. -(بترا)
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