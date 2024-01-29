الأشغال ترفع حالة الطوارئ للمتوسطة في محافظات الجنوب



‫أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان رفع حالة الطوارئ الى الدرجة المتوسطة في محافظات الجنوب للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة خلال اليومين المقبلين.‬

‫حيث ‬تنقسم حالات الطوارئ وفق خطط الأشغال الى ثلاثة مستويات: خفيفة ويعمل بها مع بداية فصل الشتاء وتنتهي بنهايته، ومتوسطه يعلن عنها بامر من وزير الأشغال وحسب التوقعات الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية للمنخفضات المتوسطه (امطار غزيرة 'تساقط ثلوج غير متراكمة، تجمعات مياه خفيفه)، وقصوى ويعلن عنها بامر من الوزير وبالمنخفضات الشديدة (تراكم ثلوج، انهيارات، فياضانات، انقطاع طرق..الخ)).

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‫ودعت الوزارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أية حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية.‬



‫ وكانت الوزارة قد استبقت فصل الشتاء بخطة طوارئ متكاملة تضمنت إنشاء غرف عمليات في مختلف مديريات الأشغال وعمل الصيانة اللازمة للأودية ومجاري السيول والعبارات، وتأمين الآليات التي قد تلزم للتعامل مع مختلف الظروف الجوية.‬



‫كما تم تحديث وتطوير غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وتزويدها بأجهزة اتصال حديثة، اضافة الى تزويد كافة مدراء الأشغال ومدراء المكاتب بأجهزة اتصال لاسلكية لتسهيل تمرير المعلومة بين كافة الكوادر في الموقع، كما تم تحديث تطبيق بلاغات طوارئ على الهواتف الذكية لزيادة التفاعل مع المواطنين وتسريع الاستجابة للبلاغات الواردة.‬



‫وشملت الاستعدادات تجهيز 119 فريقا ميدانيا في مختلف المناطق، تساندهم نحو 430 آلية، كما تم التنسيق المسبق مع نقابة المقاولين ومقاولي مشاريع الوزارة قيد التنفيذ لرفد الوزارة بأي آليات أو معدات وكوادر إذا لزم الأمر.‬

‫ودعت الوزارة المواطنين إلى اعتماد أرقام غرفة الطوارئ الرئيسية وغرف العمليات في مديريات ومكاتب الأشغال:‬



‫الرقم الموحد 106‬

‫غرفة العمليات الرئيسية ٠٦٥٨٥٠١١١، مديرية أشغال العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١، الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١، جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧، مادبا ٠٧٨٠٣٧٧٣٦٣، معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨، المفرق ٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩، البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣، الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠، عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤، الزرقاء ٠٧٨٠٣٧٧١٢٥، العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١، اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣، الرمثا ٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨، ، والبتراء ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤