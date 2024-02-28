الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأشغال": 24 مشروعا لصيانة الطرق والجسور الرئيسية

وزارة الأشغال العامة والإسكان - (أرشيفية)
وزارة الأشغال العامة والإسكان - (أرشيفية)
  قال الناطق الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة إن الوزارة أولت أهمية كبرى للطرق، لما لها من أثر إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، وتأمين حرية التنقل وانسايبية الحركة بين محافظات ومدن المملكة، إضافة إلى ربط المملكة بدول الجوار.اضافة اعلان
وأضاف المحارمة لـ"الغد" أن وزارة الأشغال العامة والإسكان نفذت 24 مشروعا، تتنوع بين صيانة الطرق والجسور الرئيسية وتعبيد مجموعة من الطرق في مختلف مناطق المملكة.
وبين أن تكلفة مشروعي تقاطع الحرية تقاطع ومرج الحمام وتقاطع الإرسال بلغت 35 مليون دينار، فيما بلغت قيمة العطاء الخاص بتأهيل وصيانة طريق العقبة الخلفي/الجزء الأيسر باتجاه عمان 3.5 مليون دينار، وتكلفة طريق حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء 140 مليون دينار، والذي تضمن إعادة تأهيل التقاطعات وإنشاء جسور وأنفاق جديدة.
وأشار إلى أن الوزارة طرحت مجموعة من العطاءات الخاصة بتنفيذ الجسور والطرق، كان أبرزها العطاء الخاص بإعادة تأهيل أجزاء من طريق المفرق - الصفاوي (المرحلة الثانية)، وصيانة أجزاء متفرقة من طريق الملكة علياء الدولي، وتحسين وإعادة تأهيل أجزاء من طريق عجلون جرش، وشارع الأردن قبل التقائه مع طريق عمان/جرش/إربد، وصيانة حمايات جسر أوهيدة -مريغة، وصيانة المنشآت الخرسانية والمائية الواقعة على طريق وادي عربة بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية، وتحسين المنطقة التجارية المقابلة لمبنى المغادرين على طريق الشونة الجنوبية -جسر المللك حسين.
وأضاف: "كما نفذت الوزارة العام الماضي، عدة مشاريع لصيانة الطرق، كان أبرزها تحسين وإعادة تأهيل طريق السلط/العارضة من تقاطع الصبيحي إلى تقاطع العارضة، والطريق الصحراوي الممتد من نزول النقب إلى الحميمة، وتنفيذ مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء/الحزمة الأولى، والعطاء المركزي الخاص بتنفيذ مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء/الحزمة الثانية، والعطاء المركزي الخاص بتنفيذ مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء/الحزمة الثالثة".
إضافة إلى العطاء المركزي الخاص بتنفيذ مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء/الحزمة الرابعة، والعطاء المركزي الخاص بتنفيذ مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء/الحزمة الرابعة.
وقال المحارمة إن الوزارة تراعي تطبيق أعلى المواصفات الفنية حسب المعايير الدولية عند إنشاء الطرق أو تنفيذ صيانة لها، كما يتم وبهدف ديمومة الطرق واستدامتها القيام بشكل دوري بالكشف على الطرق وعمل الصيانات الدورية لعناصر الطريق من خلطات إسفلتية ومعالجة للهبوطات والترقيعات وعوامل السلامة كافة من دهانات وعواكس أرضية وعمل صيانة الحواجز المعدنية والخرسانية، كما تتم متابعه إنارة الطرق وإدامتها وإصلاح أعطالها.
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