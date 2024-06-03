الأضاحي.. تضارب الأسعار بين الزراعة والمربين

عبدالله الربيحات

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عمان - في وقت أكدت فيه وزارة الزراعة مؤخرا، استقرار أسعار الأضاحي للعام الحالي، وأن أسعارها يحكمها العرض والطلب وفق بيان لها، أكد تجار أن أسعارها ستكون مرتفعة.الوزارة بينت أن أسعار الأضاحي البلدية، حسب الوزن ستتراوح بين 200 و240 دينارا والمستوردة ستبلغ من 160 و200 دينار في أقصى حد، مبينة أن أسعارها يحكمها العرض والطلب.فيما بين سليمان أبو محفوظ، من مربي المواشي بأن الأسعار لهذا العام سترتفع جدا، إذ يراوح الخروف البلدي حاليا بين 250 و300 دينار، بينما يراوح "الروماني" بين 240 و250 دينارا. مؤكدا أن الأسعار يحكمها العرض والطلب، وتبدأ بالتراجع في اليوم الثاني والثالث من أيام عيد الأضحى المبارك.من جهته، بين رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، أن المواشي تتوافر في السوق المحلية بكميات كبيرة، أكانت بلدية أو مستوردة، تلبي احتياجات السوق، وذلك مع قرب حلول العيد.وأضاف الكواليت، أن هناك أكثر من نصف مليون أضحية في الأردن، تفيض عن حاجة السوق، مشيرا إلى أنه في العام الماضي بلغت حاجة السوق نحو ربع مليون رأس.ولفت إلى أن هناك أكثر من 300 ألف رأس من الخراف الرومانية، بأوزان تتراوح بين 40 و50 كلغم، يتراوح سعر الكيلو الواحد قائم منها بين 4 دنانير و25 قرشا و4 دنانير ونصف الدينار، بحيث يصل سعر الخروف الروماني بحده الأقصى إلى 225 دينارا، بينما تستمر عملية الاستيراد.أما بشأن الخروف البلدي، فأوضح أن سعر بيع الكلغم القائم يتراوح بين( 5 دنانير، و5.5 )، ويكون سعر بيع الخروف الذي يصل وزنه إلى 50 كلغم 5 دنانير، ما يعني بأن سعر الأضحية البلدية يصل في حده الأقصى لـ250 دينارا، نافيا وجود أضاح بأسعار وصلت لـ300 دينار، منوها إلى أن المغالاة في الأسعار من بعض التجار، سينعكس على الطلب.الوزارة، قالت في بيانها أنها استوردت نحو 600 ألف رأس من الخراف و46 ألف عجل منذ بداية العام للاستهلاك المحلي وتجهيزات عيد الأضحى. متوقعة تجهيز نحو 900 ألف رأس من الخراف حتى نهاية العام الحالي، منهم 250 ألفا للعيد.في السياق ذاته، بين رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف عبد الشكور جمجوم، أن أسعار الدواجن بدأت بالاستقرار والعودة للأسعار الطبيعية، وستشهد نزولا كبيرا في أسعارها، إذ ستعود الكميات الطبيعية للأسواق في عطلة العيد.وأضاف جمجوم، أن سبب ارتفاع الأسعار الفترة الماضية، مرده زيادة حجم وفيات الدواجن، بسبب تقلبات الجو الذي أثر على نمو وأوزان الدجاج وتحويل العلف إلى لحم.وأشار إلى أن فتح باب استيراد الدواجن مفتوح أصلا، وأنه في حال وجد من يستورد، فيستغرق من شهرين إلى ثلاث أشهر في عملية الاستيراد، عدا عن أن الحكومة تتقاضى جمركا على الاستيراد يراوح بين 30 و35 %، إذ يباع طن الدجاج بالجملة حاليا بـ220 دينارا، ما يعني بأن تكلفة استيراده مرتفعة جدا.من جهته، قال المستشار الإعلامي لجمعية حماية المستهلك حسين العموش، إن الجمعية تلقت مئات الشكاوى من المواطنين بشأن نقص وعدم توافر الدجاج في السوق المحلية، مطالبا الجهات الحكومية المعنية بضرورة التدخل بقوة القانون لتوفير الدجاج بكميات تلبي احتياجات المواطنين، والحد من استمرار الفوضى في القدرة على توفير هذه السلعة الأساسية في السوق المحلية.وقال إن الدراسات السوقية التي تجربها الجمعية، تفيد بأن 75 % من المواطنين يعتبرون الدجاج سلعة أساسية للاستهلاك اليومي، نظرا لأسعارها المقبولة مقارنة بأسعار اللحوم والأسماك.