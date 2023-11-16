"الأطباء" تجمع 300 ألف دينار دعما لـ"الميداني الأردني" في غزة

محمد الكيالي

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أقامت لجنة أطباء من أجل القدس التابعة لنقابة الأطباء أمس يوما مفتوحا بالتعاون مع إذاعة حياة تحت عنوان "غزة تنزف" لجمع التبرعات المادية، لدعم القطاع الصحي الفلسطيني في ظل العدوان الصهيوني الهمجي الذي يتعرض له قطاع غزة من الآلة العسكرية الصهيونية.وأشار عضو مجلس النقابة د. طارق الخطيب إلى أن اليوم المفتوح، شهد استجابة كبيرة من المواطنين مع الحملة، اذ جمع نحو 300 ألف دينار أردني ستذهب لتجهيز المستشفى الميداني في حال الحصول على الموافقات.وقال، إن المصاب كبير في غزة، وأن الكيان الصهيوني بقصفه على القطاع المحاصر، أحدث آثارا سلبية واختلالات بالنظام الصحي في غزة وتسبب بفقدان الكثير من الغزيين القدرة على الوصول للصحة والرعاية الطبية.وأضاف الخطيب في تصريح لـ"الغد" أنه "انطلاقا من الواجب نحو الأخوة في غزة ارتأت النقابة إقامة هذا اليوم المفتوح لتعزيز النظام الصحي هناك".وأكد أن النقابة أعلنت، عن فتح باب التطوع للأطباء الاختصاصيين للذهاب لغزة في حال تم التنسيق على ذلك، حيث سجل أكثر من 850 طبيب أخصائي من مختلف الاختصاصات الطبية، وهم على أتم الاستعداد للذهاب في حال الحصول على الموافقات اللازمة.‏ولفت الخطيب، إلى أنه تم جمع التبرعات العينية والمادية التي تسمح للنقابة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بتجهيز مستشفى ميداني في غزة لعلاج الجرحى والمصابين من أهلنا في أرضهم وتعزيز صمودهم.وأكد الخطيب، أنه جرى إعداد خطة كاملة لتجهيز المستشفى الميداني الذي سيحمل اسم النقابات المهنية الصحية، بالمعدات الضرورية والمستلزمات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى وضع خطط وتصورات لنقل الجرحى ذوي الحالات المعقدة وعلاجهم في الأردن.وشدد على أن الأطباء المتطوعين للذهاب إلى غزة، تم تقسيمهم إلى وفدين اثنين، إلا أن انتظار معرفة ما سيجري على الأرض بالإضافة إلى الموافقات اللازمة من قبل الجانب المصري هو الذي يؤخر وصولهم إلى القطاع المحاصر.وبين أن الوفد الأول الذي سينطلق إلى غزة بعد الحصول على الموافقات المصرية والضمانات اللازمة، سيكون 30 طبيبا ليلحقه وفد أكبر على أن يتم تناوب الوفود بعد ذلك.وشدد على أن النقابة مستعدة لإرسال مختلف الأدوات الجراحية والطبية التي يحتاجها الأطباء في مهمتهم التطوعية بالقطاع، ومن بينها أجهزة تستخدم بعلاج الكسور وفي أنواع مختلفة من الجراحات.وقال الخطيب إنه لغاية اللحظة "لا يوجد أي حاجة لدعم مستشفيات الضفة الغربية".وشهدت الأسابيع الماضية، حراكا نقابيا واسعا شمل حملات تبرع مادية وعينية وتبرع بالدم وإطلاق نداءات إغاثة للمؤسسات الدولية والنقابية في العالم وتجهيز قوافل مساعدة للوصول الى أهالي القطاع.