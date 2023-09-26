الأربعاء 27 أيلول 2023
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"الأعلى للسكان": الحاجة ملحة لوسائل فعالة لتنظيم الإنجاب

تنظيم الإنجاب
الولادة
عمان - قال المجلس الأعلى للسكان، إن الحاجة غير المُلباة لاستعمال وسائل فعالة لتنظيم الإنجاب ملحة، وإن الفرص الضائعة للحصول على مشورة عن عناصر الصحة الإنجابية عديدة.اضافة اعلان
وأوضح المجلس، في بيان له أمس، بمناسبة اليوم العالمي لوسائل تنظيم الإنجاب الذي يحتفل به العالم سنويا في 26 أيلول (سبتمبر) سنويا، أنه برغم الانخفاض في معدل استخدام الوسائل التقليدية التي تتميز بنسبة فشل عالية عند استعمالها لأشهر عديدة، فإن هذا المعدل ما يزال مرتفعاً عند 14.4 % قياساً بما في دول نامية، كما ما يزال معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة متواضعاً عند 37.4 %.
وأضاف البيان، أن هنالك نسبة مرتفعة من المتزوجات اللواتي لديهنّ حاجة غير مُلباة لتنظيم الإنجاب بلغت نحو 14.2 % (13.6 بين الأردنيات، و18.6 بين السوريات)، وإذا أضيف إليها نسبة الأزواج مستخدمي الوسائل التقليدية، فإن نسبة من لديهن حاجة غير مُلباة لوسيلة فعالة لتنظيم الإنجاب تصل إلى 28.6 %، وهذه نسبة عالية جداً.
وبلغت نسبة المتزوجات حالياً وفي سن الإنجاب ممن لا يرغبنّ بإنجاب مزيد من الأطفال مستقبلا 49 %، مقارنة بـ28 % عند الرجال، كما بلغت عند المتزوجات في سن الإنجاب ممن لا يستعملنّ حالياً وسائل تنظيم، ولديهنّ النية لاستخدامها مستقبلا 33 %.
وقال إن وجود مستويات إنجاب عالية وتباينها حسب المحافظات، والجنسية، ومستوى التعليم ومستوى المعيشة، يشكل تحديا لجميع الإستراتيجيات؛ إذ يبلغ معدل الإنجاب المكتمل للنساء ضمن الفئة (40-49 عاما) 3.8 طفل/ امرأة أردنية، مقارنة بـ5 طفل/ سورية؛ ويسهم التباين الإنجابي بإحداث فرق في معدلات تزايد أعداد الأردنيين واللاجئين السوريين، كما يوسّع الفجوة بينهم في حجم الأسرة ومستوى المعيشة، إلى جانب قصر مدة المباعدة بين المواليد، إذ إن 29 % من المواليد في الأردن لم تمضِ على ولادة سابقيهم سنتان.
وبحسب البيان، يستمر تسجيل أعداد عالية من المواليد كل سنة، إذ سُجل نحو 2.7 مليون مولود في الأعوام 2022-2010 بمتوسط سنوي يتجاوز 200 ألف مولود.
وأظهرت نتائج غير منشورة لمسح السكان والصحة الأسرية 2018/2017 أن نسبة حديثي الزواج ممن أنجبوا مولودهم الأول خلال سنة ونصف، وخلال سنتين بعد الزفاف 66.3 %، و78.9 % على التوالي.
وتشير بيانات نظام التزويد الخاص بوسائل تنظيم الإنجاب لدى وزارة الصحة، إلى تراجع في عدد سنوات الحماية من الحمل، أي أعداد المتزوجات المحميّات من الحمل المستخدمات للوسائل الحديثة لتنظيم الإنجاب، وفقا لكميات وسائل تنظيم الأسرة الموزعة من قبل القطاعات التي يغذيها نظام التزويد خلال الأعوام 2015 - 2022.
وبيّن المجلس أن من الأسباب المحتملة لتناقص عدد المستخدمين للوسائل الحديثة لتنظيم الإنجاب، وجود فرص ضائعة لتقديم المعلومة والمشورة حول هذه الوسائل للمتزوجات المترددات على مواقع الخدمات خلال الأشهر الأخيرة من الحمل، وفي فترة النفاس، وعند زيارة تطعيم المواليد، أو أي زيارات أخرى، وكذلك قبل الخروج من أقسام الولادة بعد الوضع، ونقص في عدد مقدمات المشورة المتفرغات لهذه المهمة، وغيرها من الفرص. - (بترا)
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