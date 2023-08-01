"الأعيان" يخالف "النواب" في "الجرائم الإلكترونية" ويعيده للمجلس

جهاد المنسي

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عمان- تواصل الجدل حول مشروع "الجرائم الإكترونية" تحت قبة مجلس الأعيان.. قدم الأعيان وجهات نظر مختلفة حول مواده، فظهرت آراء متضاربة، بين من يرى أن المشروع "سلبي ويقيد الحريات"، وبين من يري فيه مطلبا وطنيا يضع حدا لما اعتبروه "تطاولا في الفضاء الإلكتروني" يتجاوز فكرة حق النقد والتعبير.جدل "قبة التشريع الثانية" نتج عنه إعادة المشروع لغرفة التشريع الأولى "النواب" إثر خلاف بينهما على المواد 15 و16 و17 و33 ، وهذا الجدل والاختلاف يتوقع أن يتم حسمه في جلسة سيعقدها مجلس النواب غدا.وقرر المجلس في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة الموافقة على مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب بعد إجراء تعديلات على المواد آنفة الذكر.وخلال الجلسة تحدث الأعيان أحمد طبيشات، أحمد عويدي، محمد داودية، أحمد الحسبان، نايف القاضي، جمال الخريشا عن مشروع القانون، بسام حدادين، جميل النمري، خالد كلالدة، خالد رمضان، طلال الماضي، إبراهيم الطراونة، مصطفى حمارنة، عبلة عماوي، خالد ابو العز.وظهر التباين الواضح في وجهات نظر الأعيان الذين تحدثوا حيث اقترح أعضاء منهم مصطفى حمارنة، خالد كلالدة، عبلة عماوي، خالد رمضان وغيرهم، إعادة مشروع القانون الى اللجنة القانونية لمزيد من البحث والحوار مع الأطراف المعنية، وطرح رئيس المجلس المقترح للنقاش، وبالتصويت من خلال رفع الأيدي رفض الأعيان بالأغلبية إعادته.وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال الجلسة أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يوفر حماية عامة لجميع الأردنيين وللمثلث الذهبي "العرش والجيش والشعب" ولمشروع الدولة التحديثي بمساراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأنه لا يحد مطلقا من النقد البناء، والحماية التي يوفرها عامة للجميع وليست لموظف السلطة العامة أو الموظف العام، وأن هناك نحو 20 مادة في مشروع قانون الجرائم ‏الإلكترونية، تتضمن حماية البنى التحتية الأساسية من اختراقات "الهاكرز"، وأن مشروع القانون تحدث عن عنصر تقصد الأشخاص بعينهم، ولم يعمم، وأن مشروع قانون التعاملات الإلكترونية والمالية، وحماية المنشآت ‏الأساسية والبنى التحتية من العبث".ووافق "الأعيان" على تعديلات لجنتهم القانونية بأن تكون العقوبات في المواد الثلاث إما الحبس او الغرامة او بكلتا العقوبتين بخلاف قرار مجلس النواب الذي نص على أن تكون العقوبة الحبس والغرامة في هذه المواد.وأصبحت المادة الخامسة عشر بعد قرار الأعيان كما يلي ( أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة والتي تمس السلم الأهلي والأمن الوطني أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ( 5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين، ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.كما خفض "الأعيان" الغرامات في المادة السادسة عشر بأن تكون إما الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين وأصبحت المادة بعد قرارا الأعيان كما يلي: (كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ( 5000 ) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين).كما أقر "الأعيان" المادة السابعة عشر والتي اصبح نصها: (يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التي تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف أو بكلتا العقوبتين).الى ذلك يعقد مجلس النواب صباح يوم غد جلسة تشريعية أدرج على جدول أعمالها مشروع القانون المعدل لقانون السير، كما سيتم حاليا إدراج موقف الأعيان حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي تم إعادته الى مجلس النواب على جدول أعمال جلسة اليوم كملحق.