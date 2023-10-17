"الأعيان" يدين العدوان الاجرامي الذي استهدف مستشفى المعمداني بغزة

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دان مجلس الأعيان العدوان الاجرامي الاسرائيلي الذي استهدف المستشفى المعمداني في قطاع غزه مساء الثلاثاء وذهب ضحيته استشهاد واصابة المئات .وناشد مجلس الاعيان المجتمع الدولي بالتدخل ووقف الاجرام الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ، ووقف سياسات اسرائيل التي تستهدف قتل الابرياء والاطفال والنساء والمرضى وتجويع الشعب الفلسطيني .وحمل مجلس الاعيان في بيانه الذي اصدره مساء اليوم اسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن هذا التطور الخطير والذي سيدفع المنطقة الى المزيد من العنف الذي لن سلم منه احد .‏واكد مجلس الاعيان ان هذا العمل الاجرامي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية وقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بقواعد الحرب، معربا عن أحر التعازي لأسر الشهداء ، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.‏وطالب المجلس بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة فورا ،ودعا منظمات حقوق الانسان في العالم الى ممارسة ضغوط على حكوماتها لمنعها من تقديم الدعم العسكري والاسلحة الى اسرائيل والتي تستخدمها في قتل اطفال فلسطين والابرياء العزل .