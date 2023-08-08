الثلاثاء 08 آب 2023
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تغليظ العقوبات لقطع الإشارة الحمراء ومعاكسة السير والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات

"الأعيان" يقر "معدل السير" و"الشراكة مع القطاعين العام والخاص"

مبنى مجلس الأعيان-(بترا)
مبنى مجلس الأعيان-(بترا)
عمان - أقر مجلس الأعيان، مشروعي قانوني المعدل لقانون السير، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما وردا من مجلس النواب، في جلسة عقدها امس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.اضافة اعلان
ويشدد معدل قانون، العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح، وتشكيل خطورة على مستخدمي الطريق، بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة، ويغلظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في مخالفات: قطع الإشارة الضوئية الحمراء، معاكسة السير، قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، قيادة مركبة لمن ليس مخولا بالقيادة أو المنتهية رخصته أو رخصة المركبة، وقيادة شخص لمركبة عمومية لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات.
وبموجبه، يتشكل مجلس أعلى للسلامة المرورية، يعنى بإقرار الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية، وتوحيد جهود الجهات المعنية بالسلامة المرورية والنقل.
ويأتي مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، استجابة لرؤية التحديث الاقتصادي، وما يرتبط بها من حاجة لتنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من قدراته التمويلية وخبراته لتحديث البنية التحتية والمرافق العامة، وإدارة المشروعات.
كما يوفر إطارا مؤسسيا وإجراءات واضحة لتأهيل واختيار وتنفيذ المشروعات، وآلية تمويل مستدامة لإعداد مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها، كما ينشئ وحدة خاصة لمشروعات الشراكة تحت مظلة وزارة الاستثمار، فضلا عن تشكيل لجنة عليا لمشروعات الشراكة من أعضاء مجلس الوزراء.
وأوصى الأعيان الحكومة بإضافة وزير العدل أو وزير الدولة للشؤون القانونية لعضوية اللجنة العليا، لا سيما أن عقود الشراكة هي عقود قانونية.
من جانب آخر، ناقشت لجنة الزراعة والمياه في المجلس برئاسة عاكف الزعبي، مدير مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه جريس دبابنة، سير العمل في المشروع.
وقال الزعبي "لم يعد أمامنا بدائل لمصادر المياه، سوى التوسع في تجربة التحلية، وفحص إمكانية الاستفادة من المياه العميقة، وبغير ذلك يمكن أن نصل إلى مرحلة لا نهتم فيها إلى كلفة المياه بسبب حاجتنا الشديدة لها".
وبين الزعبي أن هذا اللقاء يأتي تجسيدا لمبدأ ديمومة التعاون والتشارك بين اللجنة والجهات ذات الاهتمام المشترك في مجال المياه، مؤكدا أهمية المضي في إنجاز المشروع لأهميته في تحقيق الأمن المائي للمواطن.
وطرح عدة تساؤلات تتعلق بآليات طرح العطاء والجهات المشاركة فيه، وفتح العطاءات المطروحة والشركات المتقدمة، بالإضافة إلى وجود دراسة بيئية للمشروع من عدمه، وأبرز تحدياته، وما إذا حدد الممر المائي المعتمد للمشروع، وما إذا كانت هناك دراسات وتجارب سابقة جرى الاستفادة منها.
وأضاف دبابنة أن المشروع من أكبر المشاريع في المملكة، وسيزود المحافظات بالمياه الصالحة للشرب لغاية عام 2040، كما أنه معقد لوجود عدة مواضيع منها مزرعة شمسية لدعم الطاقة، وعدم وجود وحدة تخزين للطاقة المولدة ومحطة التحلية ومنفذ بحري وحيد هو العقبة، ما زاد من التكلفة لبعد المسافة.
وأوضح أن الممر المائي سيمر من أراض، تملك الدولة 86 % منها، مؤكدا أن موعد انتهاء تنفيذ المشروع سيكون في عام 2029، وذلك عند اعتماد المطور المنفذ للمشروع.
وأشار دبابنة إلى أنه سيجري فتح العروض المقدمة من 3 ائتلافات متقدمة للمشروع في 4 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لافتا لإجراء دراسة بيئية ومجتمعية للمشروع بشكل معمق من الجهات المانحة، وعليه اعتمد المشروع.
وأكد أن الموافقة على العطاء المطروح من الائتلافات، يعتمد على الجانبين الفني والمالي لسعر المتر المكعب، وأن المطور سيقوم بالبناء والتشغيل وبيع المتر المكعب لتوزيعه للمواطن واستدامة الضخ والتجديد لـ40 عاما.
ولفت إلى أن فترة تنفيذ المشروع تستمر 4 أعوام، وستكون قيمة المساهمة الحكومية فيه 815 مليون دولار (450 مليون قروضا، 365 منحا) من أصل 3 - 3.5 مليار دولار تكلفة المشروع، الذي سيأمن 300 مليون م3 في عام 2029.
الى ذلك، التقت لجنة الحوار الوطني الشبابي في المجلس، برئاسة د. أحمد علي عويدي العبادي، لجنة الكرامة للمحاربين القدامى، برئاسة الفريق المتقاعد غازي الطيب، وحضور أعضائها، لبحث مطالب اللجنة وموضوعات تتعلق بالتحديث السياسي.
وأوضح العبادي، أن اللقاء يهدف للاستماع إلى آراء أعضاء لجنة الكرامة، ومناقشتها بشأن ضرورة الانخراط بالعمل الحزبي، مبينا أن التعديلات الدستورية وقانوني الأحزاب والانتخاب، جاءت لتسهم بتمكين الأحزاب والمرأة والشباب، ومكونات المجتمع في المشاركة السياسية والوصول إلى قبة البرلمان.
بدوره، أكد الطيب ضرورة الاهتمام بالشباب والاستماع لهم والتحاور معهم، لمناقشة ما يواجههم من تحديات بوصفهم مستقبل الأمة، ومحافظتهم على منظومة القيم الأردنية من ولاء وانتماء وتفان في خدمة الوطن.-(بترا)
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