"الأمانة": "إدارة المرور الذكية".. مشروع يرى النور قريبا

زايد الدخيل

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عمان - كشف مصدر مطلع في أمانة عمان الكبرى، عن توجه الأمانة للعمل على مشروع إدارة المرور الذكية داخل العاصمة عمان.وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، انه سيتم العمل على نشر كاميرات في شوارع عمان؛ بهدف الحصول على البيانات حول الأزمات والمناطق التي تشهد ازدحامات مرورية.وقال إن الهدف من الكاميرات جمع قواعد البيانات حسب الاختصاص وتحويلها لمركز التحكم، لتحديد طبيعة المشكلة وتحويلها لغرفة الذكاء الاصطناعي لتحديد الحلول المناسبة لها، مضيفا أن الأمانة تسعى للعمل على مشروع "إدارة المرور الذكي" خلال الفترة المقبلة.ونوه بأن المشروع سيعمل على وضع عدد كبير من كاميرات المراقبة في عمان بهدف الوصول إلى إحصائيات تساهم في الدراسات المرورية بالإضافة إلى مراقبة الحركة المرورية وضبط إيقاع العملية المرورية ومنع وقوع المخالفات التي تسبب الازدحامات المرورية.وأشار إلى أنه ضمن مشروع "إدارة المرور الذكي" ستعمل الأمانة على خاصية "التتبع الذكي" والتي ستساعد السائق على معرفة الطرق التي تشهد ازدحاما مروريا أو حوادث بهدف مساعدة السائق باختيار الطريق الأسرع والأسهل من خلال هاتفه.وحول الازدحام المروري أكد أن وجود وسيلة نقل عام تخدم مختلف المناطق ومن الأحياء الخطوط المغذية ستساعد على الحد من الأزمات المرورية.وجدد المصدر، التاكيد بأن الخطة الإستراتيجية للأمانة تتمثل بمشروع نهضوي سيعمل على تحويل مدينة عمان إلى مدينة ذكية من خلال إدارة المرور الذكية وعبر تركيب الكاميرات في أغلب المناطق والشوارع بحيث تغطي جميع مخالفات السير وتعداد عدد المركبات التي تدخل وتخرج من المدينة.وأشار إلى أن الخطة الإستراتيجية لأمانة عمان 2022 - 2026 كانت لها منهجية علمية ومدخلات متعددة، وتم رفعها من قبل الخبرات ترجمة للتوجيهات والخطط الإستراتيجية التي تعلنها الحكومات، وأخرى تقوم عليها الأمانة، وما يرد من أعضاء مجلس الأمانة ورؤية التحديث الاقتصادي.وبين أن المشاريع التي وردت في الخطة الإستراتيجية للأمانة لها هوية من حيث الشكل ومدة التنفيذ ومساره، ومصادر التمويل.