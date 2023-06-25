الأحد 25 حزيران 2023
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الأمانة تحدد دوام السوق المركزي ودائرة المسالخ والحدائق في "الأضحى"

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أضاح للبيع في أحد أحياء عمان- (أرشيفية)
عمان - حددت أمانة عمان الكبرى، دوام دائرة المسالخ، والسوق المركزي للخضراوات والفواكه، والرقابة الصحية والحدائق والمتنزهات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.اضافة اعلان
وستعمل دائرة المسالخ وفقا للناطق الإعلامي ناصر الرحامنة، خلال العطلة، من فجر أول أيام العيد وحتى غروب رابع أيام العيد، مع استئناف معاينة اللحوم الطازجة والمبردة والأسماك، وإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري طيلة أيام العيد.
كما ستستقبل أضاحي المواطنين أيام العيد وعلى مدار الساعة، مع استمرار عمل سوق اللحوم المركزي، لتزويد السوق المحلي بالاحتياجات المطلوبة.
وأشار الرحامنة، إلى أن الأمانة ستقوم عبر نقابة الأطباء البيطرين، بتأمين أطباء لفحص أضاحي المواطنين وتوزيعهم على مواقع حظائر بيع وذبح الأضاحي المعتمدة والتي حددتها وأعلنت عنها.
وفي سياق متصل، حددت الأمانة حسب الرحامنة، عطلة "الأضحى" لسوق الجملة المركزي للخضار والفواكه، من أول أيام العيد ولغاية ثالث أيامه، على أن يبدأ السوق باستقبال المنتجات البستانية من مساء الجمعة المقبل واستئناف أعماله الاعتيادية من صباح السبت المقبل.
كما سيكون دوام دائرة الرقابة الصحية والمهنية، على مدار أيام العطلة من الساعة الـ7 صباحا ولغاية الـ10 مساء، عبر فريقي عمل صباحي ومسائي.
وأعدت الدائرة وفقا للرحامنة، خطة عمل لمراقبة ومخالفة حظائر الأضاحي العشوائية، والمنشآت ذات العلاقة كالملاحم، وتوفير فريق عمل يتكون من رئيس قسم رقابة صحية/ طبيب بيطري، وثلاثة مراقبي صحة في جميع الحظائر الرسمية التي أعلنت عنها الأمانة، أخيرا.
وبين أن مهام فرق الدائرة، تتركز على تدقيق التصاريح الممنوحة من قبل الأمانة، وإعطاء الإرشادات الصحية والتوعوية للمواطنين وتجار الأضاحي، ومراقبة إزالة مخلفات الذبائح، ومتابعة الشكاوى والملاحظات الواردة بالخصوص، إضافة الى متابعة التزام أصحاب الملاحم بعدم الذبح داخلها وعدم وضع حظائر مخالفة بجانبها.
وأكد الرحامنة، جاهزية الحدائق العامة وعددها 138 حديقة/ أحياء، و4 حدائق كبرى لاستقبال المواطنين خلال العطلة من الثامنة والنصف صباحا ولغاية العاشرة مساء، إضافة إلى استقبال حديقتي الأمير هاشم للطيور، وحطين للطيور، المواطنين من الثامنة والنصف صباحا ولغاية الساعة الثامنة مساء.
وأشار إلى أن المتنزهات التابعة للأمانة وعددها 9، ستفتح بجاهزية عالية أمام المواطنين خلال عطلة العيد وعلى مدار الساعة.
كما دعت جمعية حماية المستهلك، القصابين والمواطنين الراغبين بشراء وذبح الأضاحي، الالتزام بالأماكن التي حددتها الجهات الرقابية، والتقيد بالشروط الصحية اللازمة للحفاظ على النظافة، وضمان عدم انتشار الأوبئة والأمراض.
وحذرت الجمعية من خطورة الذبح العشوائي، واللجوء إلى القصابين المتجولين نظرا للمخاطر التي ستؤثر على المستهلكين، وعلى سلامة الأضحية والصحة والبيئة، مطالبة الجهات الرقابية، تشديد الرقابة على أماكن بيعها، للحد من عمليات الغش التي قد تحدث للمواطنين.
وبين رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، في بيان، امس، أن قيام الجهات الرقابية بتكثيف حملاتها التفتيشية، سيقلل من حالات التضليل والغش التي يمكن أن تحدث من بعض بائعي الذبائح.
الى ذلك، أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس، استمرار الجولات التفتيشية واستقبال الشكاوى طيلة أيام العيد، وتشديد رقابتها على موازين بيع الأضاحي واللحوم الحية، وذلك ضمن خطتها التفتيشية السنوية.
وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير الزهير، إن خطة المؤسسة ستشمل جولات تفتيشية على الموازين وقبانات بيع الأضاحي والمنتجات التي يزداد الطلب عليها خلال عطلة العيد، في جميع مناطق المملكة، إلى جانب استمرار كوادر الرقابة الحدودية بعملها في المراكز الجمركية، وعلى مدار 24 ساعة في بعض المراكز.
ودعت المهندسة الزهير، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات في الموازين أو المنتجات الخاضعة لرقابة المؤسسة عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحد (065301243) أو صفحة المؤسسة على فيسبوك (@jsmo.gov.jo) أو الدخول إلى أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني للمؤسسة عبر الرابط: (بترا)
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