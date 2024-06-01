 
السبت 01 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأمانة" تحدد مواقع حظائر بيع الأضاحي.. وتقديم التصاريح اليوم

خراف في أحد مواقع بيع الأضاحي العام الماضي.-(تصوير_ محمد أبو غوش)
خراف في أحد مواقع بيع الأضاحي العام الماضي.-(تصوير_ محمد أبو غوش)
عمان - الغد- حددت أمانة عمّان الكبرى مواقع حظائر بيع وذبح الأضاحي لعام 2024، وأعلنت، اعتباراً من اليوم الأحد ولغاية 10 حزيران (يونيو) استقبال الطلبات التي تم حصر تقديمها إلكترونياً عبر موقع الأمانة بالدخول إلى الخدمات الإلكترونية واختيار نافذة تصاريح الأضاحي.اضافة اعلان
وبينت الأمانة أنه سيتم في 10 حزيران (يونيو) (موعد انتهاء استقبال الطلبات) إجراء القرعة إلكترونياً لتوزيع مواقع الحظائر للمتقدمين، وأنه سيتم استيفاء تأمينات مستردة بقيمة 500 دينار.
وستغطي المواقع جميع مناطق العاصمة، وتهدف لمنع البيع العشوائي داخلها، وتسهيل عمليات السيطرة بيئياً وصحياً والحد من المكاره بتعقيم المواقع باستمرار لمنع حدوث مكاره صحية في المواقع.
وجاء تحديد المواقع التي ستغطي كافة مناطق الأمانة كالتالي: "بسمان- شارع النخيل الموازي لشارع الجيش بجانب مدرسة أم عمار، ماركا- شارع سليمان الروسان متفرع من شارع جعفر بن أبي طالب- دخلة مصنع الاسفنج، النصر- شارع الحزام الدائري بالقرب من جسر الصالحية، ولمناطق ( بدر نزال، زهران، المقابلين، العبدلي)- شارع الأمير حسين بجانب دوار توفيق الطباع، طارق- شارع الأمير فيصل بالتقاطع مع شارع الأمير نايف (منطقة الكسارات)، ولمناطق (القويسمة ، رأس العين، اليرموك، المدينة)- شارع الجسور العشرة- شارع الشعائر، خريبة السوق- شارع الأزرق (الستين) بعد متصرفية لواء القويسمة، ولمناطق (وادي السير، بدر الجديدة، مرج الحمام)- حي الظهير- شارع نالتشك الدمينة، ولمناطق (صويلح، تلاع العلي)- شارع رفاعة الأنصاري، مناطق (شفا بدران، الجبيهة، أبو نصير)- شارع ضيف الله الحمود مقابل مركز أمن شفا بدران مقابل المقبرة القديمة.
كما حددت أمانة عمان في منطقة أحد مسلخ الماضونة كموقع لذبح الأضاحي فقط، وكذلك الحال في مسلخ أمانة عمان.
وستعمل الأمانة على متابعة الالتزام بالتعليمات وتطبيق الشروط الصحية والشرعية للأضاحي، وعدم وضع الحظائر في الأماكن السكنية، ومنع عشوائية التوزيع، والتزام مالك الحظيرة بتوفير متطلبات السلامة العامة، وعدم مخالفة نظام المسالخ رقم 140 لسنة 2016 وعدم إحداث مكاره صحية كمخلفات الذبح.
وأشارت الأمانة إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية بالحظائر لأصحاب رخص المهن (الملاحم)، علماً أن جميع الحظائر ستكون خاضعة للرقابة البيطرية من قبل الأطباء البيطريين في أمانة عمّان.
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