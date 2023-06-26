الأمانة تستكمل تأهيل وتعبيد طرق في العاصمة

زايد الدخيل

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عمان- استكملت أمانة عمان الكبرى مؤخرا، عمليات تأهيل وتعبيد طرق في العاصمة، ضمن خططها للمرحلة الأولى لإعادة تأهيل الشوارع الشريانية والرئيسية، وفق ما أفاد مدير صيانة الطرق في الأمانة، المهندس وليد العموش.وبحسب العموش تقدر المساحة المستهدفة في المرحلة الأولى التي بدأتها الأمانة في نيسان الماضي بحجم 436 ألف متر مربع وبتكلفة إجمالية وصلت إلى مليون و800 ألف دينار.وأضاف العموش أن الأمانة تواصل تنفيذ مراحل تعبيد ورصف وصيانة الطرق ضمن حدودها وبالموازنة المرصودة لذلك والمقدرة بـ15 مليون دينار للشوارع والأحياء الداخلية حتى نهاية العام الحالي.وشملت المرحلة الاولى والتي نفذت في مناطق شرق وجنوب العاصمة، شوارع (الفروسية، القدس، الجسور العشرة، والأمير الحسن، وعلي بن أبي طالب ( راس العين)، وعبدالمنعم رياض، ونزول المهاجرينباتجاه راس العين.وأضاف العموش أن العمل ضمن الخطط المعدة مسبقا يتزامن ايضا مع تنفيذ الخطط الخاصة بمناطق الامانة جميعها، اذ تقدر قيمة جميع الاعمال بـ 15 مليون دينار سنويا.وكشف العموش أن العمل بالمرحلة الثانية سيبدأ منتصف شهر آب المقبل لاستكمال أعمال في الشوارع الرئيسية بالعاصمة عمان وفقا للخطط المعدة لهذه الغاية.وقال العموش، إنّ أعمال التعبيد تتم ليلا؛ ما بين الساعة 12 مساء إلى الساعة 6 صباحا تجنباً لوقوع ازدحامات مرورية، وبأن التنسيق مع إدارة السير بالخصوص؛ كون طبيعة العمل تتطلب إغلاقا جزئيا أو كليا في بعض الشوارع.ودعا العموش الاخوة المواطنين الالتزام بالشواخص الارشادية والتحذيرية والسرعات المقررة في مواقع العمل والتعاون مع كوادر الأمانة لإنجاز أعمال التعبيد بالشكل المطلوب.يذكر أن أمانة عمان تعمل على تنفيذ أعمال الصيانة والتعبيد من خلال 22 ورشة موزعة على كافة مناطق أمانة عمان.