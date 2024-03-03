"الأمانة" تطلق منصة المرصد الحضري لبيانات مدينة عمان

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أطلقت أمانة عمان الكبرى، أمس، منصة المرصد الحضري لبيانات مدينة عمان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن.ويأتي إطلاق المنصة بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، واحتفالات الأمانة بيوم مدينة عمان.وقال أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة خلال رعايته حفل الإطلاق، إن الأمانة تسعى إلى التطور من أجل بناء مستقبل أفضل لمدينة عمان، والتحول نحو التنمية المستدامة والابتكار في مواجهة التحديات الحضرية.وأضاف، أن منصة المرصد الحضري تجسد التعاون المستمر بين الأمانة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي إحدى مشاريع الأمانة في الخطة الإستراتيجية للأمانة للأعوام 2022-2026، ومدرجة كمبادرة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2025-2023 التي تحظى برعاية ملكية سامية.وأشار الشواربة إلى أن المنصة تتكامل مع رؤية عمان نحو مدينة ذكية من خلال رصد المخاطر الحضرية التي تعكس التطور التكنولوجي وإستراتيجية عمان مدينة ذكية.بدورها، قالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسن، إن المنصة تعد نموذجاً مميزاً للتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية كافة، وتعكس جهود الأمانة في تبني جميع الأدوات الحديثة للاستدامة من خطط وإستراتيجيات.وأشارت إلى أن للمنصة دورا أساسيا في إعداد سياسات التنمية الحضرية والعمرانية، وتطوير الخدمات البلدية، التي توفر تدابير التخفيف من آثار التغير المناخي، وتسهم في تنفيذ وثيقة السياسة الوطنية للتغير المناخي، مؤكدة التزام البرنامج بدعم جميع الجهود التي تحقق رؤية الأردن المستقبلية لتصبح دولة منخفضة الكربون.من جهته، قدم منسق برنامج المسارات الخضراء المستدامة ومحفظة النمو الشامل في مكتب برنامج الأمم المتحدة نضال العوران، عرضا تقديميا حول الاتجاهات العالمية للتخطيط التنموي المرن، والتحديات البيئية والتغيرات المناخية والتكيف معها بكفاءة وفعالية، إضافة إلى التطوير الحضري المرن وتنمية القدرات، وأهمية وجود آلية تشاركية لنقل البيانات والمعلومات.واستعرض مدير دائرة المرصد الحضري في الأمانة المهندس أكرم خريسات، مهام المرصد ومراحل عمله في إعداد مؤشرات المدينة التي تغطي الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، مشيرا إلى آلية إعداد المنصة التي تعتمد على التشاركية والحوار مع صناع القرار، واستخدام منهج التفكير التصميمي لدراسة احتياجات المواطنين للمرصد الحضري ومهامه، إضافة إلى المؤشرات الحضرية والأخطار في مدينة عمان.يشار إلى أن منصة المرصد الحضري لبيانات مدينة عمان، موقع إلكتروني يندرج رابطه ضمن الموقع الرسمي لأمانة عمان، ويتيح لأي جهة الدخول إلى بيانات المرصد والاطلاع على المؤشرات الحضرية وأنظمة إنتاج المؤشرات الحضرية، والذاكرة المؤسسية ونظام إدارة المعرفة.-(بترا)