الأحد 26 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأمانة" تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

منخفض خماسيني - (أرشيفية)
منخفض خماسيني - (أرشيفية)


أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم الأحد لاحتمالية  هطول زخات من المطر بحسب تقرير إدارة الأرصاد  .

كما بين  التقرير  أن المملكة تتأثر يوم غداً الاثنين بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لإمتداد منخفض جوي يصاحبه هطول الامطار بإذن الله التي تمتد للمناطق الوسطى . اضافة اعلان

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي ، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).

وتدعو الامانة إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

والى ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

وتهيب أمانة عمان بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

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