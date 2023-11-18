السبت 18 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأمانة" تعلن طوارئ متوسطة الأحد للتعامل المنخفض والأمطار غزيرة

الأمانة تعلن جاهزية المناهل والعبارات لأمطار الشتاء
الأمانة تعلن جاهزية المناهل والعبارات لأمطار الشتاء
أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة، اعتباراً من صباح غداً الأحد، للتعامل مع امتداد منخفض جوي يتمركز حسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية شمال شرق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة مع هطول أمطار شمال ووسط المملكة يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد ما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة. اضافة اعلان
وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).
وتدعو الامانة إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
كما وتدعو إلى ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.
وتهيب أمانة عمان بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1700231944770900400

مسيرة حاشدة بعمان تضامنا مع غزة وترحيبا بوقف اتفاقية "المياه" مع الاحتلال

منذ24 ساعة
1700237748931078400

قاسم: تحركات جادة للترافع أمام "العدل الدولية" للنظر في جرائم الاحتلال

منذ24 ساعة
1700237748981078500

متابعة صور الإجرام الصهيوني على الشاشات.. رواية الأجداد للأحفاد

منذ24 ساعة
1700238412291107000

دراسة: %41 من اللاجئين في الأردن لا يستطيعون دفع إيجار مساكنهم

منذ24 ساعة
1700238412271106900

بمواجهة التذبذب المطري.. "المياه" تتجهز للسيناريوهات كافة

منذ24 ساعة
مروحيات BELL 505

سلاح الجو الملكي يتسلّم الدفعة الأولى من مروحيات Bell 505

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

ضغوطات متزايدة على إسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
قصف إسرائيلي عنيف مستمر على غزة في حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023

مؤامرة الصمت

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
رسائل من غزة تحت القصف

رسائل من غزة تحت القصف

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
التهجير القسري في غزة يكرر صورة النكبة الفلسطينية في 1948 - (أرشيفية)

حل إسرائيل النهائي‏ للفلسطينيين

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات |13 تشرين الثاني 2023
 