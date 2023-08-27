"الأمانة" تمدد فترة استقبال المشاركات بجائزة حبيب الزيودي للشعر

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أعلنت أمانة عمّان الكبرى، تمديد بابِ التّقدّمِ للدّورةِ الثّالثة من جائزة حبيب الزّيودي للشّعر للعام 2023، أسبوعين، نظرا للإقبال الشديد على المنافسة، وحددت 15 أيلول المقبل آخر موعد لاستقبال المنافسات الشعرية.وحددت دائرة المرافق والبرامج الثقافية في أمانة عمان، التي تنظم المسابقة سنويا، ثلاثة مجالات للجائزة للشعراء الأردنيين، وواحدا آخر للشعراء العرب المقيمين في الأردن.وتتضمن الجائزة لهذا العام ثلاث جوائز لأفضل ديوان شعري، على أن يكون ديوانا منشورا وليس مخطوطا، وأن يكون صدر خلال الأعوام 2021 أو2022 أو 2023، وأن لا يكون الديوان فاز بأية جائزة محلية أو عربية سابقة، ويتنافس على هذه الجائزة أردنيون.أما المجال الثاني للجائزة فهو لأفضل قصيدة فصيحة يفتح باب التنافس عليها للشعراء الشباب الأردنيين ممن لم يتجاوزوا عمر 40 عاما، وأن لا تكون القصيدة قد فازت سابقا بأي جائزة أخرى.بينما يتناول المجال الثالث للجائزة أفضل قصيدة نبطية، وهي مخصصة للأردنيين ويشترط أيضا ان لا تكون قد فازت بجائزة سابقا.فيما خصصت جائزة واحدة ضمن جائزة حبيب الزيودي للشعراء العرب المقيمين في الأردن، عن أفضل قصيدة على أن لا تكون قد فازت مسبقا بجائزة أخرى، وتبلغ قيمة هذه الجائزة ألف دينار.وأوضحت دائرة المرافق والبرامج الثقافي، في تصريح صحفي، أن فئة الديوان الشعري خصص لها ثلاث جوائز مالية تصل لألف دينار لكل منها، بينما خصص لفئة أفضل قصيدة للأردنيين ثلاث جوائز مالية الأولى ألف دينار، والثانية 750 دينارا، والثالثة 500 دينار. أما الفئة الثالثة للقصيدة النبطية فخصص لها أيضا ثلاث جوائز مالية: الأولى ألف دينار، والثانية 750 دينارا، والثالثة 500 دينار.وحددت الدائرة شروطا عامة للتقدم للمسابقة، هي أن يتقدم المتسابق لفرع واحد من الجائزة، وأن لا يكون سبق أن فاز بجائزة حبيب الزيودي قبل مرور ثلاث سنوات، وعدم قبول أي عمل يشترك به أكثر من شخص، فيما حظر على أعضاء لجنة التحكيم للجائزة المشاركة بها.ودعت إلى تسليم الأعمال المنافسة لدائرة المرافق والبرامج الثقافية في جاليري رأس العين.--(بترا)