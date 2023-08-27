"الأمانة": دعم أميركي أوروبي لاستكمال مشروع "عمان ذكية"

زايد الدخيل

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عمان - في الوقت الذي كشف فيه أمين عمان يوسف الشواربة عن أن الأمانة حصلت على دعم دعم مالي أميركي أوروبي لوضع خريطة طريق لتحويل عمان إلى مدينة ذكية، أكد الناطق الإعلامي باسم الأمانة ناصر الرحامنة، إنجاز 70 % من مشروع التحول الإلكتروني الذي يمثل البنية التحتية لمشروع المدينة الذكية.وأشار الرحامنة إلى أن إستراتيجية الأمانة للأعوام 2022 - 2026، تتضمن تحويل عمّان إلى مدينة ذكية.وأشار الى ان الأولوية في الخطة ستكون للنقل العام وتطويره، مع توسيع نطاق الخدمات المقدمة.وزاد أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الأمانة، بمثابة بنية تحتية لمشروع تحويل عمان إلى مدينة ذكية، دون أن يكشف عن قيمة الدعم المالي المقدم من أميركا وأوروبا.وقال إن مشروع المدينة الذكية هو الاستغلال الأمثل للموارد بكفاءة، خاصة ما يتصل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوظيفها للتعامل مع التحديات التي تواجه المدينة، مشددا على انه تم إنجاز 70% من مشروع التحول الإلكتروني الذي يمثل البنية التحتية لمشروع المدينة الذكية.ولفت بأن منظومة تحديث وتطوير النقل العام وضعت لها خطة لعشر سنوات كونها قائمة على البناء وتحتاج لبنية تحتية وتشغيل وتأثيث، وهي منظمة كبيرة جدا وبحاجة لمدة زمنية أطول.وتابع أن الأمانة أنهت البنية التحتية للباص السريع بشكل كامل بطول 32 كم وبدأت بالتشغيل، مشيرا إلى أن معدل استخدام الباص السريع وباص عمان يوميا يصل إلى 72 ألف مستخدم.وقال الرحامنة إنه سيتم البدء خلال الربع الأول من العام المقبل بالعمل على إنشاء مسار جديد للباص السريع بطول 42 كم ويحتاج من سنتين إلى 3 سنوات للتشغيل، مؤكدا حرص الامانة على تطبيق أنظمة النقل الذكية من خلال شركة رؤية عمان.وكانت أمانة عمّان الكبرى، كشفت عن مشروع "عمّان مدينة ذكية"، ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2022-2026، ضمن محور جودة الحياة والبيئة، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة المدينة من حيث النظام من خلال ربط مختلف مكونات البنية التحتية والخدمات المقدمة.ويهدف أيضا إلى خفض الكلف والارتقاء بنوعية الحياة لمواطني عمّان وتوفير إمكانية الوصول لجميع الفئات من أطفال وكبار سنّ.ويتضمن مشروع "عمّان مدينة ذكية" مغذيات الباص السريع، وإدارة الأرصفة، وخدمات النقل المشترك، فضلا عن مشروع تجهيز مسارات مخصصة للمشاة وركوب الدراجات، ومشروع التحكم بحركة المرور، ومنصة التحكم المروري، وإضاءة الشوارع الذكية، والشحن الكهربائي، وأنظمة التحذير من الفيضانات، علاوة على مشروع إدارة الأصول الذكية.وكانت الأمانة وقعت العام 2019، مع فريق دولي من الاستشاريين، اتفاقية إطلاق مشروع خريطة الطريق لعمان مدينة ذكية الممول بمنحة من وكالة التجارة والتنمية الأميركية USTDA.