السبت 09 أيلول 2023
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الأمانة: نعمل يوميا لتجهيز البنية التحتية لشوارع عمان

أزمة سير خانقة يشهدها احد شوارع عمان - (تصوير_ ساهر قدارة)
عمان
 أكدت أمانة عمان الكبرى، أنها تعمل يوميا على قدم وساق في تجهيز البنية التحتية لشوارع العاصمة.

وقال المدير التنفيذي لعمليات المرور في الأمانة المهندس محمد الفاعوري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن أعمال تخطيط الشوارع كممرات المشاة، هي إجراء روتيني يومي.اضافة اعلان

وأضاف أن كوادر الأمانة تجري دوريا صيانة لجسور المشاة كي تخدم مستخدميها من المواطنين.

وحول إمكانية استخدام الشاشات المنتشرة في شوارع العاصمة في بث رسائل توعوية للمواطنين لتعريفهم بمواد قانون السير لتلافي الوقوع في المخالفة، أوضح أن هناك رسائل إرشادية تبث عبر تلك الشاشات وفق الحاجة، مشيرا إلى أنه من الممكن بالتوافق مع مديرية الأمن العام بث رسائل جديدة ذات صلة بقانون السير الجديد، إضافة إلى تعزيز انسيابية السير على الطرقات بما يخدم الوطن والمواطن.

وأكد الفاعوري، أن الامانة جاهزة لتقديم أي خبرات أو استشارات تطلبها منها أي بلدية من بلديات المملكة.
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