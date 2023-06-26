"الأمانة": 138 حديقة أحياء و4 حدائق كبرى جاهزة في العيد

زايد الدخيل

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عمان - أكدت أمانة عمان الكبرى جاهزية الحدائق العامة وعددها 138 حديقة أحياء، و4 حدائق كبرى لاستقبال المواطنين خلال عطلة العيد من الثامنة والنصف صباحاً ولغاية العاشرة مساء، اضافة لاستقبال حديقتي الأمير هاشم للطيور وحطين للطيور، المواطنين من الثامنة والنصف صباحا ولغاية الساعة الثامنة مساءً.وأشار الناطق الإعلامي باسم الأمانة ناصر الرحامنة، الى أن المتنزهات التابعة للأمانة وعددها 9 ستفتح بجاهزية عالية أمام المواطنين خلال عطلة العيد وعلى مدار الساعة.وتوقع الرحامنة، أن تشهد الحدائق العامة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى إقبالا من المواطنين عليها خلال العيد.وتعد الحدائق العامة الوجهة المفضلة للعائلات التي تجد فيها متنفساً ومكاناً مناسباً للقاءات والتنزه خلال أيام العيد ، واستخدام مرافقها والخدمات الترفيهية فيها إضافة إلى الشواء والطهي.وأضاف الرحامنة أنه تم تجهيز هذه الحدائق قبل العيد وتوفير جميع الخدمات فيها لاستقبال الزوار، مبيناً أن أمانة عمان تعمل سنوياً على إنشاء الحدائق وتوسيع الخدمات فيها لتكون متنفساً لأهالي عمان في جميع الأوقات.ودعا الرحامنة المتنزهين، إلى المحافظة على البيئة وعدم طرح النفايات عشوائيا أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها، مؤكداً توفّر الحاويات في جميع مناطق التنزه، وأن على المواطنين وهم يفرحون بالعيد أن يحافظوا على البيئة بوضع النفايات في الأماكن المخصصة.