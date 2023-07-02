الأحد 02 تموز 2023
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الأمانة: 36457 أضحية تم ذبحها في مواقع حظائر الأضاحي

أضاحي
أضاحي
قال مدير دائرة  الرقابة الصحية والمهنية في امانة عمان الكبرى الدكتور خلدون الهوادي ان عدد الاغنام المذبوحة داخل مواقع حظائر الاضاحي التي حددتها الامانة وعددها 9 اضافة لمسلخي عمان والماضونة بلغت( 36457 ) اضحية . اضافة اعلان
واشار الهوادي ان عدد الحظائر العشوائية التي تم زيارتها بلغ ( 235 ) حظيرة ، وانه تم ترحيل 147 حظيرة مع  توجيه 88 مخالفة و192 انذار .
واكد ان عدد الاجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين بلغت  284 اجراء ، وانه وفقاً لنتائج المعاينات البيطرية داخل مواقع الاضاحي وبسبب الهزال تم اتلاف 6 ذبائح كاملة ، وان وزن اللحوم المتلفة بشكل جزئي بلغ 279 كغم ، ووزن الاحشاء المتلفة بلغ 8619 كغم . 
من جانبه اشار الناطق الاعلامي للامانة  ناصر الرحامنة الى الاهتمام والمتابعة اليومية لامين عمان الدكتور يوسف الشواربة لعمليات الرقابة الصحية على مواقع  الاضاحي ، ومتابعة اداء فرق العمل على نظام منع المكاره داخل وخارج مواقع الاضاحي ومراقبة المنشات الاقتصادية ذات الصلة ( الملاحم )  . 
وفي سياق اخر جمعت كوادر وآليات امانة عمان الكبرى من الاثنين الماضي وحتى مساء امس السبت (  21383 ) طن من النفايات تم رفعها ضمن حدود مناطق الامانة ال22 .
وشهد يوم وقفة عرفة الذي صادف الثلاثاء الماضي زيادة ملحوظة عن الايام الاعتيادية في عمليات رفع ونقل النفايات وبواقع 5920 طن ، فيما تم رفع ( 3445 ) طن نفايات الاثنين الماضي الذي سبق وقفة عيد الاضحى المبارك 
وبحسب المدير التنفيذي لمعالجة وإدارة النفايات الصلبة المهندس فراس عبيدات فقد كانت كمية النفايات التي تم جمعها من المناطق والاحياء الداخلية يوم الوقفة مضاعف عن المعدل اليومي والبالغ 2700 طن من النفايات .
ورفعت كواد الامانة ايام عيد الاضحى ( 2612 ) طن نفايات اول ايام العيد ، وحوالي ( 3227 ) طن لثاني ايام العيد ،  و( 3000 ) لثالث ايام العيد ، وحوالي ( 3178 ) لرابع ايام العيد.
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