الأمطار تعود إلى الأردن.. نشرة جوية تفصيلية لـ 4 أيام

تتأثر المملكة اليوم الأحد بكتلة هوائية باردة ورطبة لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة في اغلب المناطق، وغائمة جزئياً الى غائمة احيانا، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الاجواء ليلا باردة وغائمة جزئياً مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة .

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طقس يوم الاثنين

نهاراً: ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء باردة نسبياً في اغلب المناطق، ومائلة للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهورالغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ليـــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

طقس الثلاثاء

نهاراً: ارتفاع قليل آخرعلى درجات الحرارة، الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



ليـــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

طقس الأربعاء

نهاراً: يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة ، الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ليـــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.