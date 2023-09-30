الأمم المتحدة تدعو لشمول حقوق المسنين مدى الحياة

هديل غبّون

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عمان – وجهت الأمم المتحدة دعوة لكل الحكومات في العالم والكيانات المنبثقة عنها، إلى مراجعة ما وصفته بـممارساتها الحالية بهدف تحسين إدماج نهج يشمل حقوق الإنسان على مدى الحياة في عملها، وضمان المشاركة النشطة والهادفة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمسنين أنفسهم، في العمل على تعزيز التضامن بين الأجيال والشراكات بين الأجيال.وجاءت الدعوة التي أطلقت أمس، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمسنين الذي يصادف الأول من أكتوبر كل عام، مؤكدة على ضرورة زيادة المعرفة والوعي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتزام جميع أصحاب المصلحة لتعزيز حماية حقوق الإنسان للأجيال الحالية والمقبلة من المسنين في جميع أنحاء العالم.وقالت الأمم المتحدة على صفحتها الرسمية، إن الهدف من اليوم الدولي أو العالمي للمسنين، هو تبادل النماذج المشتركة بين الأجيال والتعلم منها لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العال، داعية الحكومات في العالم وكيانات الأمم المتحدة إلى مراجعة ممارساتها الحالية بهدف تحسين إدماج نهج يشمل حقوق الإنسان على مدى الحياة في عملها.وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن جهود المجتمع الدولي المتعلقة بقضية التضامن بين الأجيال، أثبتت على أهمية ومساهمة الحلول المشتركة بين الأجيال، التي تسترشد بمبادئ حقوق الإنسان المتمثلة في المشاركة والمساءلة وعدم التمييز والمساواة والتمكين والشرعية في إحياء إرث الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأهميته ونشاطه من خلال تمكين كل من الشباب والمسنين في التأثير على وفاء الإرادة السياسية بوعود الإعلان لجميع الناس عبر الأجيال.وأكدت الأمم المتحدة، أن الاحتفال في هذا العام، يرّكز على ضمان تمتع كبار السن، تمتعا كاملا بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم. ويركز أيضا على أهمية "الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين عبر الأجيال".إحصائيا، أكدت الأمم المتحدة تضاعف عدد المسنين (أي أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر) 3 مرات من حوالي 260 مليونا في عام 1980 إلى 761 مليونا في عام 2021. وأنه من المتوقع بين عامي 2021 و2050 أن ترتفع الحصة العالمية من المسنين من أقل من 10 % إلى حوالي 17 %، مؤكدة أن النمو السريع في عدد الأشخاص الذين يصلون إلى سن أكبر على أهمية تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض وعلاجها طوال مسار الحياة.محليا، أشارت تقديرات سابقة صدرت عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة، إلى توقعات ببلوغ نسبة المسنين في المملكة (60 سنة فما فوق) إلى(8.6 %) مع نهاية العام 2030 وإلى ما نسبته (15.8 %) مع نهاية العام 2050.وتشير أحدث إحصائية حول كبار السن صدرت في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الثامن عشر، نقلا عن سجلات إدارة حماية الأسرة والأحداث، عن تسجيل 92 قضية عنف ضد كبار السن عن العام 2021، بحيث يعتبر التقرير استمرارا لمؤشر الارتفاع في هذه الحالات ودعا المركز في ضرورة إنفاذ التوصيات الخاصة بحقوق كبار السن وفي مقدمتها، سن تشريع خاص بحقوق كبار السن وتوفير نواد نهارية في كل المحافظات، وإدراج تعديلات على قانون العمل ليشمل ضمان المصلحة العليا لكبار السن في العمل، ودعم دور رعاية المسنين من القطاع الخاص والشركات الربحية، والتوجه نحو نهج رعاية المسنين في مساكنهم.