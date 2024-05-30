 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأمن العام" تشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية لمنع حوادث الغرق

غرق طفل - (تعبيرية)
غرق طفل -(تعبيرية)
عمان- شددت مديرية الأمن من جديد، على ضرورة اتباع الاجراءات الوقائية لمنع حوادث الغرق والحماية منها.
وحذرت المديرية من خطورة الإهمال وعدم الانتباه والاستهانة بالإرشادات، الأمر الذي نجم عنه عدد من الحوادث المؤسفة.اضافة اعلان
وأكدت استمرارها في العمل بجاهزية عالية حفاظاً على أرواح المواطنين وتأمين سلامتهم، داعية الى تجنب السباحة في الأماكن غير المخصصة لممارسة هذه الرياضة كالسدود والبرك الزراعية، وعدم الاندفاع العاطفي في الإنقاذ العشوائي للشخص الغريق دون الإلمام بقواعد الإنقاذ المائي، ومراقبة الأطفال أثناء الرحلات والتنزه بالقرب من المسطحات المائية.
ودعت إلى التقيد بالإرشادات واللافتات التحذيرية التي تمنع السباحة في أماكن التجمعات المائية، وعدم الاقتراب من التجمعات المائية الخطرة كالبرك الزراعية، والابتعاد عن حواف مصادر المياه المفتوحة تفادياً لخطر الانزلاق فيها. -(بترا)
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
IMG-20240213-WA0062

طقس مناسب للرحلات والأنشطة الخارجية خلال عطلة نهاية الأسبوع

منذ 19 دقيقة
شعار الجلس القضائي الشرعي

إرادة ملكية سامية بترفيع عدد من قضاة الشرع (أسماء)

منذ9 ساعة
قمح - (تعبيرية) 2

عطاء لشراء 100 أو 120 ألف طن قمح

منذ9 ساعة
وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)

التربية تنشر تفاصيل جديدة حول فيديو الاعتداء على معلم بالضرب في عمان

منذ19 ساعة
1717006518181682700

مكرمون: الأوسمة الملكية دافع لمواصلة الإنجاز في جميع القطاعات

منذ21 ساعة
1717005312311637500

12.5 ألف حاج يبدأون الانطلاق للديار المقدسة الأحد

منذ21 ساعة
افكار و مواقف

أغصان الزيتون لا تنهي الاستعمارات الاستيطانية (2-1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

استثمار سعودي من نوع آخر!

محمود خطاطبة |اليوم

الجامعة أفضل من المجتمع

سائد كراجة |اليوم

"السمرا ".. نموذج للكفاءة في الطاقة

سلامة الدرعاوي |اليوم

لقاء الأمير.. مقابلة خاصة أم خطاب تكليف؟

نضال المجالي |اليوم

إيران.. حليف أم مشروع؟

سميح المعايطة |اليوم

تطوير القطاع العام أم تأزيمه

مالك العثامنة |اليوم

عجلون: جوهرة خضراء بانتظار تألقها

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات | منذ22 ساعة
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات | منذ22 ساعة
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات | منذ22 ساعة
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات |28 أيار 2024
_

خيارات علي خامنئي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترجمات |28 أيار 2024
خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي على الصفحات الأولى - (أرشيفية)

تداعيات وفاة رئيسي على إيران والمنطقة‏

ترجمات |28 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عريس

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78
 