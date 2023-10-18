الأمن العام: تعاملنا مع أعمال شغب وحرق ممتلكات في منطقة الرابية - فيديو

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الأمن العام : تعاملنا مع أعمال شغب وحرق ممتلكات في منطقة الرابية.. وأصيب بعض عناصرنا pic.twitter.com/620aNDtRHf — جريدة الغد (@AlghadNews) October 18, 2023

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ عددا من الاشخاص في منطقة الرابية قاموا اليوم بأعمال شغب وحرق والحاق أضرار مادية بعد ان غادروا المكان المخصص للفاعلية المقررة وحاولوا اللجوء لاحد الشوارع الفرعية الخلفية من أجل محاولة الوصول للسفارة مستخدمين الحجارة والزجاجات الحارقة.وأهاب الناطق الاعلامي بالجميع التزام القانون والتعليمات الأمنية والتعاون مع رجال الامن العام الموجودين بالميدان لحمايتهم وتأمين تعبيرهم السلمي عن ارائهم ، مقدماً شديد الأسف لتعرض عدد من رجال الامن العام للاصابة اثناء تعاملهم مع الشغب والخروج عن القانون، مؤكدا انه تم اسعافهم للمستشفى لتلقي العلاج وهم بحالات صحية مستقرة .