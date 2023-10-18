الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمن العام: تعاملنا مع أعمال شغب وحرق ممتلكات في منطقة الرابية - فيديو

الأمن العام : تعاملنا مع أعمال شغب وحرق ممتلكات في منطقة الرابية
الأمن العام : تعاملنا مع أعمال شغب وحرق ممتلكات في منطقة الرابية
- نأسف لإصابة عدد من رجال الأمن العام الذين نقلوا لتلقي العلاج

- وندعو الجميع للالتزام بالقانون وتعليمات رجال الأمن الموجودين لحمايتهم وضمان حقهم بالتعبير عن رأيهم بكل حرية اضافة اعلان


 قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ عددا من الاشخاص في منطقة الرابية قاموا اليوم بأعمال شغب وحرق والحاق أضرار مادية بعد ان غادروا المكان المخصص للفاعلية المقررة وحاولوا اللجوء لاحد الشوارع الفرعية الخلفية من أجل محاولة الوصول للسفارة مستخدمين الحجارة والزجاجات الحارقة.

وأهاب الناطق الاعلامي بالجميع التزام القانون والتعليمات الأمنية والتعاون مع رجال الامن العام الموجودين بالميدان لحمايتهم وتأمين تعبيرهم السلمي عن ارائهم ، مقدماً شديد الأسف لتعرض عدد من رجال الامن العام للاصابة اثناء تعاملهم مع الشغب والخروج عن القانون، مؤكدا انه تم اسعافهم للمستشفى لتلقي العلاج وهم بحالات صحية مستقرة .

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