الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمن العام: تعاملنا مع عدد من مثيري الشغب في منطقة الرابية

رجال الأمن العام-(تصوير: أمير خليفة)
رجال الأمن العام-(تصوير: أمير خليفة)
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوّات الأمن تتعامل الآن مع عدد من الاشخاص توجّهوا لمنطقة الرابية وقاموا وبكل أسف بإثارة الشغب وإشعال النيران.اضافة اعلان
وأكّد أنّه لا يمكن التهاون مع تلك الأفعال وسيتم التعامل معهم وفق احكام القانون ، فيما جرى ضبط عدد منهم.
وأشار إلى أنّه يتم تتبع ناشري فيديوهات حرّضوا على رجال الأمن واتّهموهم بإشعال النيران بأحد المنازل وهو عارٍ من الصحة، إذ إنّ مجموعة من مثيري الشغب قاموا بإشعال الأشجار في محيط المنزل وامتدت الى فناء المنزل الخارجي وتم التعامل معهم بالقوة المناسبة وفتح الطريق أمام سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق الذي لم ينتج عنه سوى أضرار مادية فقط .
منبهاً إلى أنّ كل ما يُنشر حول تسبب قنابل الغاز بإشعال الحريق هو عار من الصحة وأنّ تلك القنابل علميا وعملياً لا يمكن أن تتسبب باشعال الحريق.
مذكراً الجميع أنّ رجال الأمن العام ومنذ اللحظة الاولى كانوا يداً بيد وكتفا بكتف مع كل من خرج للتعبير السلمي عن رأيه وقاموا بحماية وتنظيم تلك الفعاليات. مهيبا بهم الحفاظ على تلك الصورة الإيجابية وعدم الانجرار وراء دعوات العنف والشغب والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة والتي لا يمكن وتحت أيّ ظرف كان التهاون معها أو السماح بها.
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