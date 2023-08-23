الخميس 24 آب 2023
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الأمن العام: متابعة حثيثة لحمولات حافلات العمومي ونقل الطلاب

حافلة نقل طلاب - (تعبيرية)
حافلة نقل طلبة - (تعبيرية)
قال مندوبو الإدارات المرورية إن "النشامى" انتشروا بشكل مكثف ومبكر على كافة طرق المملكة، لتفقد حالة الطرق وإزالة العوائق قبل بدء الحركة الصباحية وضمان وصول الجميع لمقاصدهم بكل سهولة ويسر.اضافة اعلان

وبينوا خلال عرض التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الأربعاء، أن "النشامى" يعملون على المتابعة الحثيثة لحمولات حافلات العمومي ونقل الطلاب والالتزام بأماكن التحميل والتنزيل وارتكاب مخالفة الانتقال المباشر من أقصى يمين الطريق إلى يساره لما تسببه هذه المخالفات من خطورة على السلامة العامة وتباطؤ في انسيابية الحركة المرورية.

وأشار مندوب الدوريات الخارجية إلى أن عدم تثبيت حمولة تريلا (ألواح حديدية) على أتوستراد المفرق- الزرقاء فجر اليوم أدى إلى سقوطها وإعاقتها لمسرب من الطريق، ما قد يشكل خطورة على سلامة مستخدمي الطريق.

ولفت إلى أنه جرى التعامل أمس مع عدد من العوائق المرورية؛ أبرزها تدهور مركبة شحن على مثلث بيرين، واصطدامها بمركبة مصطفة على يمين الطريق نتج عنه إصابة واحدة، بالإضافة للتعامل مع حادث تصادم على الطريق الصحراوي نتج عنه وفاة وإصابة واحدة.

وشدد على ضرورة الالتزام بقواعد وأولويات المرور وتجنب المخالفات الخطرة كتغيير المسرب بشكل مفاجئ، والتتابع القريب بين المركبات، والتي قد تسبب بشكل حتمي حوادث أليمة.

وأضاف أن رقابة مرورية على مختلف طرق المملكة، أسفرت عن رصد وضبط عدد من المخالفات الخطرة كضبط حافلة ركوب متوسط تابع لمدرسة خاصة منتهي ترخيصها منذ عام 2019، مع ضبط عدد من السائقين لا يحملون رخصة قيادة، بالإضافة لضبط سرعات عالية على طريق البحر الميت والمطار والأزرق كمركبة تسير بسرعة 171 كلم/ ساعة وأخرى بسرعة 147 كلم/ ساعة ومركبة بسرعة 159 كلم/ ساعة وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

من جهته، قال مندوب إدارة السير إن سرعة استجابة وحرفية "نشامى السير" في التعامل مع العوائق، حالت دون وقوع أي أثر مروري بعد التعامل الفوري مع تعطل مركبة أعلى جسر الثامن.

وأهاب بسائقي وسائل النقل العمومي، بضرورة الالتزام بقواعد وأولويات المرور؛ كتنزيل وتحميل الركاب بالأماكن المخصصة، والالتزام بالحد المقرر بعدد الركاب.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمسرب وتحديد الوجهة المقصودة، واستخدام الإشارات التحذيرية، كضرورة لتسهيل حركة السير وتفادي وقوع الحوادث المرورية وبخاصة في أوقات الذروة.

وجددت مديرية الأمن العام تأكيدها ضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة اتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة وتجنب التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لتجنب الحوادث المرورية.
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